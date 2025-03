María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes lanzarán un podcast para explorar nuevas conversaciones y anécdotas

La conexión entre María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes ha sido notable a lo largo de los años, especialmente durante su tiempo como presentadores en el matinal ‘Buenos días a todos’ de TVN. En este contexto, Fuentes ha anunciado el lanzamiento de un nuevo podcast en el que ambos participarán como dúo, lo que marca una nueva etapa en su colaboración profesional.

Detalles del nuevo podcast

Eduardo Fuentes compartió detalles sobre el proyecto en una entrevista con Página 7, donde explicó que la idea del podcast surgió de la necesidad de encontrar un espacio donde pudieran expresarse con mayor libertad. “Básicamente, esto surge porque dijimos, ‘pucha, no vamos a seguir riéndonos’. No íbamos a tener ese espacio”, comentó Fuentes.

El lanzamiento del podcast está previsto para abril, según lo indicado por el reconocido presentador. “En abril deberíamos ya lanzarlo”, reveló Fuentes, quien ha sido una figura destacada en la televisión chilena.

Objetivos del podcast

Fuentes también mencionó que el formato del podcast les permitirá abordar temas que no siempre son apropiados para un programa matutino. “Queríamos buscar un espacio donde pudiéramos tener más libertad para decir otras cosas. Naturalmente se da en un formato de podcast”, explicó.

El exfutbolista agregó que hay muchas cosas que no se pueden discutir en un matinal, no necesariamente por restricciones impuestas por el canal, sino porque hay temas que no son adecuados para ese tipo de programa. “Hay muchas cosas que uno no puede decir, no porque el canal no te deje decirlas, sino porque hay cosas que no corresponde decir en un matinal”, afirmó Fuentes.

Contenido del podcast

El contenido del podcast se centrará en conversaciones informales, anécdotas y risas, así como en la posibilidad de discutir la actualidad desde una perspectiva diferente. “Serán conversaciones, anécdotas, risas. Mirar también, quizás actualidad, desde otra perspectiva, sin la formalidad que exige la televisión”, concluyó Eduardo Fuentes.

Este nuevo proyecto representa una evolución en la relación profesional entre Godoy y Fuentes, quienes han cultivado un fuerte lazo a lo largo de su carrera en televisión.