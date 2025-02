Renuncia de panelista de “Sígueme” tras tensiones con Daniela Aránguiz y críticas al trato recibido

La jornada del miércoles, se confirmó que una panelista del programa «Sígueme», presentó su renuncia, luego de casi un mes y medio en pantalla. Se trata de María Paz Arancibia, quien anteriormente tuvo fuertes encontrones con su compañera de labores, Daniela Aránguiz.

Renuncia de María Paz Arancibia

La renuncia de María Paz Arancibia al programa «Sígueme» ha generado revuelo en el ámbito televisivo. Según el periodista Hugo Valencia, «versiones no oficiales hablan de que habría alegado no estar de acuerdo con el trato distinto que ha recibido en comparación a otros colegas».

Conflictos en el programa

Recientemente, María Paz fue invitada al programa «Nada que hacer», donde compartió su experiencia en «Sígueme». Durante su intervención, mencionó que desde su llegada al programa, sintió una mala onda por parte de Daniela Aránguiz. En sus propias palabras, “Los primeros días lo vinculé más a que bueno, este es otro formato televisivo y sirve tener posturas distintas, o discusiones que se dan por opiniones. Hay situaciones que no entiendo tanto, yo no lo atribuiría a que me tienen mala. En realidad no lo sé, quizás es una posibilidad que no les simpatice. Yo llegué con un estilo distinto, y la gente me lo dice, tal vez eso no gustó o no se entendió”.

Incidente con Daniela Aránguiz

María Paz también reveló que tuvo un enfrentamiento fuera de pantalla con Daniela Aránguiz, que surgió cuando le preguntó sobre su relación con Jorge Valdivia. “Fue muy incómodo, pero sirvió, porque fue la instancia en que puse un límite, de decir ‘este tipo de situaciones no me parecen’”, comentó.

En relación a este incidente, María Paz explicó: “Lo que pasó fue que se iba a tocar el caso de Jorge Valdivia, después de la intervención de Daniela Aránguiz, yo quise preguntarle a ella. Y mi pregunta consignó el dato de que había dos posibilidades, de que esta investigación determinara culpabilidad o inocencia”.

María Paz continuó relatando que la reflexión que hizo no fue bien recibida por Daniela, quien tuvo una reacción desmedida. “Esa reflexión no le gustó a la Daniela, y tuvo una reacción desmedida, y se lo dije en aquella ocasión. Hay cuestiones que no se tienen que dar y le manifesté que no estaba de acuerdo con esas formas. Son dinámicas laborales”, agregó.

En su relato, María Paz enfatizó que se sintió faltada al respeto como profesional: “A mí me parece que todas las personas merecemos respeto, yo sentí que me faltó el respeto como profesional, sentí un ninguneo a mi pregunta o a mi intervención, porque efectivamente no lo validó, eso no me pareció bien y se lo dije”.

La situación entre María Paz Arancibia y Daniela Aránguiz ha puesto de manifiesto las tensiones que pueden surgir en un entorno laboral, especialmente en el ámbito de la televisión, donde las dinámicas de trabajo pueden ser complejas y desafiantes.