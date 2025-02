María Paz Arancibia renuncia a “Sígueme” tras tensiones con Daniela Aránguiz y diferencias en el trato laboral

Durante la jornada de este miércoles, se confirmó la salida de María Paz Arancibia, quien presentó su renuncia al programa de “Sígueme”, después de casi un mes y medio en la pantalla chica.



A través de sus redes sociales, el periodista Hugo Valencia fue quien anunció la renuncia de la panelista y sugirió posibles motivos detrás de la decisión de la periodista. Según Valencia, “versiones no oficiales hablan de que habría alegado no estar de acuerdo con el trato distinto que ha recibido en comparación a otros colegas”.

El canal, en respuesta a la renuncia, confirmó a Página 7 que la periodista presentó su renuncia al programa este miércoles. En un comunicado, el canal expresó: “Agradecemos su compromiso, profesionalismo y la entrega demostrada durante su participación en el programa. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, confiando en que continuará destacándose en su camino profesional”.

María Paz se unió al panel del espacio de farándula en diciembre pasado, tras su salida de Chilevisión, donde formaba parte del equipo de Departamento de Prensa.

La mala relación con Daniela Aránguiz

Recientemente, la periodista fue invitada al programa “Nada que perder”, donde compartió que desde el inicio sintió una “mala onda” por parte de Daniela Aránguiz, exesposa de Jorge Valdivia, así como del equipo de TV+.

A pesar de esta percepción, María Paz intentó no darle mayor importancia a la situación, afirmando: “Los primeros días lo vinculé más a que bueno, este es otro formato televisivo y sirve tener posturas distintas, o discusiones que se dan por opiniones. Hay situaciones que no entiendo tanto, yo no lo atribuiría a que me tienen mala. En realidad no lo sé, quizás es una posibilidad que no les simpatice. Yo llegué con un estilo distinto, y la gente me lo dice, tal vez eso no gustó o no se entendió”.

Sin embargo, este no fue el único desacuerdo entre ambas, ya que detrás de cámaras también se habrían enfrentado cuando María Paz le preguntó a Daniela sobre Jorge Valdivia. La periodista recordó: “Fue muy incómodo, pero sirvió, porque fue la instancia en que puse un límite, de decir ‘este tipo de situaciones no me parecen’”.

La comunicadora continuó explicando: “Me sentí mal y lo hice saber, y esos días en que te pillan más sensible, no tuve el cuero de chancho de siempre, y fue la vez que lo manifesté”.

En relación a la situación, María Paz recordó que se iba a tocar el caso de Jorge Valdivia después de la intervención de Daniela Aránguiz, y que ella quiso preguntarle a Daniela. “Y mi pregunta consignó el dato de que había dos posibilidades, de que esta investigación determinara culpabilidad o inocencia”, explicó.

La periodista añadió: “Esa reflexión no le gustó a Daniela, y tuvo una reacción desmedida, y se lo dije en aquella ocasión. Hay cuestiones que no se tienen que dar y le manifesté que no estaba de acuerdo con esas formas. Son dinámicas laborales”.

A pesar de que el conflicto no escaló a mayores, María Paz sintió que Aránguiz le faltó el respeto en todos los sentidos. “En esta conversación que tengo con ella, sí fue un momento tenso. A mí me parece que todas las personas merecemos respeto, yo sentí que me faltó el respeto como profesional, sentí un ninguneo a mi pregunta o a mi intervención, porque efectivamente no lo validó, eso no me pareció bien y se lo dije”, concluyó en el programa de YouTube.