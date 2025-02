Mariana Derderián responde a críticas sobre su viaje a África y el cuidado de su hija Leticia

Mariana Derderián ha comenzado un nuevo viaje hacia África, el cual ha comenzado a documentar en sus redes sociales. Sin embargo, la actriz ha enfrentado cuestionamientos sobre el cuidado de su hija, Leticia, de 9 años. En respuesta a estas inquietudes, Mariana decidió aclarar la situación mediante un post en Instagram.

Detalles del viaje de Mariana Derderián

La actriz compartió en su publicación: “Hola a todos!!! Gracias por el cariño y la buena onda… para los que estén preocupados por mi hija, estas son las 2 semanas de vacaciones que le toca con el papá”. Con esta afirmación, Mariana dejó claro que su hija está bajo el cuidado de su padre durante su ausencia.

Reacciones de los seguidores

Tras la publicación de Mariana, varios de sus seguidores expresaron su apoyo y defensa hacia ella. Un usuario comentó: “No entiendo porque las mamás debemos de dar explicaciones cuando no estamos con nuestros hijos, si ellos también tienen papás”. Otro seguidor añadió: “Los que dicen porque no está con su hija, creo que sería maravilloso si todos pudiéramos sanar a solas para no dañar a quién amamos seguro su pequeña está rodeada del amor necesario mientras ella puede sanar donde mejor pueda hacerlo”.

Además, otros comentarios reflejaron la indignación hacia las críticas que recibió: “Encuentro de tan mal gusto que la gente tire tanta mala onda, cada uno vive el duelo de la forma que más les ayude a sanar”, y “Bella marianita sana tu alma y no des explicaciones a nadie”.

Contexto de la situación

Mariana Derderián ha estado atravesando un proceso personal que ha llevado a algunos de sus seguidores a cuestionar su decisión de viajar. Sin embargo, la actriz ha enfatizado que su hija está bien cuidada y que este viaje es parte de su proceso de sanación.

En este contexto, la actriz ha recibido tanto apoyo como críticas, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de que las madres justifiquen sus decisiones cuando no están con sus hijos.

Conclusión de la situación

La situación ha puesto de manifiesto las diferentes perspectivas sobre la crianza compartida y el derecho de los padres a tener tiempo para sí mismos. Mariana ha optado por compartir su experiencia y aclarar su situación familiar, dejando claro que su hija está en buenas manos durante su viaje.