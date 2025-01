Mariana Derderián comparte su poderoso mensaje de superación tras un año difícil

Mariana Derderián ha enfrentado un año sumamente complicado tras la trágica pérdida de su hijo de seis años, quien fue víctima de un incendio que afectó su hogar el pasado 8 de mayo. La actriz, que se mantuvo alejada de las redes sociales durante aproximadamente seis meses, ha comenzado a retomar sus actividades, recibiendo un apoyo constante de sus seguidores en plataformas digitales. En este contexto, Mariana cerró el año 2024 rodeada de sus amigas más cercanas, lo que quedó documentado en su cuenta de Instagram, donde se le puede ver junto a Antonia Santa María, Ignacia Baeza y María José Illanes.

Reflexiones y mensajes de superación

Además de compartir momentos con sus amigas, la intérprete también dedicó tiempo a realizar una reflexión personal, con el objetivo de transmitir un mensaje de superación a sus seguidores. La periodista de Mega, quien se hizo viral hace un par de años por sus celebraciones de Año Nuevo desde Valparaíso, expresó en un reel publicado en Instagram: “Yo les quiero hacer un regalo y es un deseo para el 2025 porque me he sentido tan acompañada, tan apapachada, tan querida, tan contenida”.

Mariana continuó su mensaje diciendo: “La cantidad de gente que se sintió como ayudada a cambiar el ángulo, a ver las cosas desde otro punto de vista. Les quiero regalar mi palabra que me salvó el 2024, pero creo que es una palabra que me tiene que acompañar el resto de la vida, que es esta: Perseverancia”.

La importancia de la perseverancia

La actriz subrayó que el concepto de perseverancia es fundamental y que puede ser de gran ayuda en momentos difíciles. “Todos cargamos mochilas, todos cargamos nuestra pena, a todos nos pasan cosas malas, y ninguna es peor que la otra, cada mochila con el peso que uno carga y con sus dolores”, puntualizó.

Mariana Derderián también mencionó que la palabra perseverancia fue lo que le permitió levantarse y seguir adelante: “me salvó, que hizo que me pudiera poner de pie y transformarme en un verdadero mono porfiado, porque combo que me da la vida, yo me paro y quiero que eso les pase a ustedes”.

La actriz instó a sus seguidores a adoptar esta actitud: “Quiero que todos seamos monos porfiados y quiero regalarles esta palabra, que de verdad los va a ayudar muchísimo, o espero que así sea, porque así me ayudó a mí, así que eso”.

Un mensaje de esperanza y alegría

Mariana también reflexionó sobre la importancia de mantener una actitud positiva ante las adversidades. “La forma de estar en un lugar mucho más luminoso, agradecido, feliz, porque tenemos la obligación de ser felices, es nuestro deber, es casi un acto de rebeldía, que la vida te pega un combo, bueno, tú te paras como mono porfiado, así le digo a mi hija y eso mismo les deseo a todos ustedes para este año”, agregó.

Finalmente, la intérprete envió buenos deseos para el nuevo año: “A gozar, a pasarlo bien y a disfrutar cada segundo, porque el tiempo es un recurso, no renovable y es un recurso muy valioso y no lo vamos a desperdiciar”.

Este mensaje de Mariana Derderián resuena con un llamado a la resiliencia y a la celebración de la vida, a pesar de las dificultades que se puedan presentar.