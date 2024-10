Dunga aclara su relación con Faloon Larraguibel: “Es solo una amiga, estoy soltero”

Dunga aclara su relación con Faloon Larraguibel y afirma que solo son amigos

Mario Caro, conocido popularmente como Dunga o Dunguita, quien es el vocalista de La Combo Tortuga, abordó recientemente los rumores que lo vinculan románticamente con Faloon Larraguibel, una figura que ha ganado notoriedad tras su participación en uno de los videos musicales más recientes de la banda. La especulación sobre una posible relación entre ambos surgió después de que se les viera celebrando juntos durante las festividades de septiembre, en el contexto de las celebraciones de las Fiestas Patrias en Chile, lo que avivó los rumores sobre un acercamiento entre ellos.

Sin embargo, Dunga se encargó de desmentir estos rumores en una entrevista con la radio Corazón, donde enfatizó que actualmente se encuentra completamente soltero. Durante la conversación, el vocalista aclaró que no hay fundamento en las especulaciones sobre su vida amorosa, afirmando: “Las cuestiones que se vieron, yo estaba carreteando, éramos como diez y yo salía al lado de espalda conversando”. Además, añadió con un tono humorístico que “estoy soltero, estoy más solo que la chucha”, lo que provocó risas entre los presentes en el programa.

En cuanto a su relación con Faloon Larraguibel, Dunga subrayó que entre ellos solo existe una amistad. “Es una amiga, una amiga, es amiga de todos. Tenemos un grupito ahí buena onda, pero no, no pasa nada, está todo tranquilo”, reiteró, dejando claro que no hay un romance en curso.

Por su parte, Faloon Larraguibel también se pronunció sobre los rumores de un posible romance. A finales de septiembre, en una conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez, ella descartó cualquier relación amorosa, afirmando: “Yo ahora estoy soltera, y si estuviera saliendo con alguien no tendría ningún problema en decirlo”.

Ambos han dejado en claro que su vínculo es meramente amistoso, y que las especulaciones sobre una relación romántica carecen de fundamento.