Alcalde Desbordes descarta nuevos permisos para vendedores ambulantes tras agresiones a funcionarios de seguridad

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ha declarado este viernes que no se otorgarán nuevas autorizaciones para vendedores ambulantes en la comuna, en respuesta a las múltiples agresiones que han sufrido los funcionarios de seguridad al intentar desalojar a estas personas de las calles. Durante una conexión en vivo con el matinal Mucho Gusto, transmitido por Mega, el alcalde afirmó: “estamos haciendo una persecución penal de esta gente, no los vamos a soltar, vamos a exigir que haya condenas“.

Postura del alcalde sobre los vendedores ambulantes

Al ser consultado sobre qué mensaje enviaría a los comerciantes ambulantes, Mario Desbordes respondió: “se normalicen, que paguen patentes. Esa es la única salida que tienen. Permisos no van a tener“. Reiteró su firme decisión de no otorgar permisos a aquellos que operan de manera ilegal, afirmando: “Yo no les voy a dar permisos a ninguno de estos ilegales que se han tomado las calles“.

El alcalde también compartió que ha sido abordado por personas en el Barrio Brasil, quienes le han solicitado dialogar y obtener permisos, a lo que él ha respondido: “no hay permisos, ya no da abasto esto“. En el Barrio Meiggs, actualmente hay 270 comerciantes ambulantes autorizados, y Desbordes enfatizó que si se otorgaran permisos a otros 300, solo se estaría normalizando una situación que afecta a los pequeños comerciantes que cumplen con sus obligaciones fiscales, como el pago de patentes, impuestos, luz y agua.

Alternativas para los vendedores ambulantes

El alcalde sugirió a los vendedores ambulantes que consideren arrendar locales comerciales, ya que hay muchos espacios desocupados. “Usted quiere vender ropa, fruta, quiere comercializar comida, bueno, arriende un local, pida los permisos, y nosotros como municipio lo vamos a ayudar“, indicó Desbordes.

En la Municipalidad de Santiago, se ha establecido una coordinación para agilizar los trámites necesarios para obtener permisos, aunque el alcalde dejó claro que no se otorgarán más permisos para la venta en la vía pública: “Permisos en la vía pública no va a haber ni uno más, cero“.

Reordenamiento de permisos existentes

Respecto a los permisos que ya existen en el Barrio Meiggs, Mario Desbordes admitió que es necesario reordenar la situación. Reconoció que los permisos otorgados en años anteriores han generado conflictos, ya que comerciantes que cumplen con sus obligaciones se ven afectados por aquellos que tienen permisos precarios y venden productos similares.

El alcalde estableció un criterio para ayudar a quienes ya tienen patente, asegurando que se revisará el cumplimiento de los metros cuadrados y el lugar autorizado, ya que se ha detectado que muchos vendedores han excedido los límites permitidos o están comercializando productos diferentes a los autorizados.

Preocupaciones sobre la salud pública y la seguridad

Durante su intervención, Mario Desbordes también expresó su preocupación por la salud pública, mencionando que hay vendedores ambulantes que ofrecen alimentos en condiciones inadecuadas. “Venden ceviche en coolers que ni siquiera son de plumavit. Es una caja de cartón a las cuatro de la tarde, con 34 grados de temperatura y sin ningún permiso. Eso es un peligro gigantesco para salud de las personas“, advirtió.

Además, el alcalde señaló que muchos de estos comerciantes ambulantes están involucrados en actividades delictivas, como el microtráfico y la venta de productos robados. “Pero además muchos de estos comerciantes ambulantes son también parte del microtráfico, de la venta de cigarros, del esconder al lanza las cosas que robó“, concluyó el alcalde.