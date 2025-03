Inauguran el “Estudio Gigante”: un homenaje a Don Francisco y su legado en la televisión

Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, es considerado uno de los presentadores más destacados a nivel internacional en las últimas décadas. Su legado en la televisión, especialmente a través del programa “Sábados Gigantes”, se puede explorar en un nuevo museo que ha sido inaugurado recientemente. Este museo, denominado “Estudio Gigante”, alberga una colección de aproximadamente 2.500 objetos que reflejan la trayectoria de Don Francisco, gracias a la colaboración de su esposa, Temmy Muchnick. La apertura de este espacio tuvo lugar el pasado viernes en el Centro de Extensión Alameda de la Universidad Católica de Chile, y fue un evento que generó gran expectativa entre los seguidores del presentador de 84 años.

Inauguración del Estudio Gigante

Durante la inauguración de la “Sala Estudio Gigante”, Don Francisco expresó su visión sobre el museo, afirmando: “Este Estudio Gigante no pretende ser una egoteca sobre los premios que yo haya recibido. Siempre que recibía un premio nunca pensé que me pertenecía totalmente, sino que yo tenía que partirlo en pedacitos porque son muchas las personas que me ayudaron a conseguirlo que conseguí durante 62 años”.

El presentador destacó que el museo es un homenaje a todas las personas que han colaborado con él a lo largo de su carrera en la televisión, especialmente en “Sábados Gigantes”. En la ceremonia de inauguración, estuvieron presentes autoridades de la Universidad Católica, así como su esposa y diversas personalidades del mundo del espectáculo, entre ellas Myriam Fernández.

El legado de Sábados Gigantes

“Sábados Gigantes” fue un programa que se transmitió en Chile desde 1962 hasta 2015 en la televisión estadounidense, convirtiéndose en una plataforma para mostrar talentos y artistas tanto locales como internacionales. Este programa no solo fue un espacio de entretenimiento, sino que también le otorgó a Don Francisco múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera.

Reacciones al museo

La apertura del “Estudio Gigante” ha generado reacciones positivas entre los seguidores de Don Francisco. Muchos han expresado su satisfacción por este homenaje en vida, destacando comentarios como: “Muy merecido homenaje, por fin en Chile lo hacen en vida y no una vez fallecido. Bien por usted, gracias por su entrega y acompañarnos por tantos años los sábados”, y “Felicidades Don Francisco, merecido, ojalá poder visitar ese lugar, para ver los grandes recuerdos de su trayectoria, bendiciones”.

El museo “Estudio Gigante” está abierto al público de manera gratuita y se encuentra ubicado en el centro de Santiago, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de apreciar la rica historia de uno de los íconos de la televisión latinoamericana.