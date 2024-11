Estrechez fiscal en Chile: ¿es viable un nuevo impuesto a la renta en medio de la crisis?

La situación financiera en Chile se caracteriza por una notable estrechez, como ha señalado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante las negociaciones para avanzar en la ley de Presupuestos 2025 en el Congreso. En este contexto, el Ejecutivo ha aceptado un recorte de gasto sin precedentes, que asciende a US$ 600 millones para el próximo año. Este ajuste se suma a los US$ 1.000 millones que se implementarán en el Presupuesto de este año, resultado de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo en la comisión especial mixta de Presupuestos la semana pasada.

El consenso alcanzado no ha sido bien recibido por algunos sectores del oficialismo, especialmente por el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC). Esta disconformidad podría trasladarse a la próxima discusión sobre un proyecto crucial para el ministro Marcel, que se presentará a principios de diciembre: las modificaciones al sistema de impuesto a la renta, uno de los compromisos pendientes del denominado pacto fiscal. El acuerdo logrado en la Cámara Alta para aprobar la Ley de Cumplimiento Tributario estipulaba que los cambios al impuesto a la renta no generarían una mayor recaudación neta, lo que implica que cualquier aumento de impuestos debería ser compensado con reducciones en otros tributos.

Sin embargo, algunos parlamentarios del oficialismo han comenzado a cuestionar este compromiso, dado el nuevo escenario de estrechez presupuestaria, que podría requerir que el Fisco obtenga recursos adicionales para atender diversas necesidades sociales. En este sentido, el senador y exrepresentante del PC en la comisión de Hacienda, Daniel Núñez, ha expresado: “Un proyecto de ley de reforma al impuesto a la renta que sea neutro en materia de recaudación es inviable políticamente. La derecha está a la ofensiva y tiene los votos en el Parlamento para forzar otra negociación desventajosa para el Ejecutivo. En estas condiciones, apoyar ese proyecto de ley sería un suicidio político”. Además, Núñez ha señalado que los senadores comunistas fueron excluidos de la negociación en la comisión de Hacienda sobre cumplimiento tributario, por lo que no suscribieron ningún compromiso.

El panorama se complica aún más para Marcel, ya que el gasto público en el cuarto trimestre ha disminuido solo en dos ocasiones en los últimos 20 años. En la Cámara de Diputados, el debate sobre la situación fiscal ya ha comenzado a surgir. El diputado del FA y miembro de la comisión de Hacienda, Jaime Sáez, ha reconocido que la escasez de recursos fiscales podría abrir la puerta a la inclusión de más recursos en el nuevo proyecto tributario, aunque también ha manifestado la necesidad de un mayor realismo político: “Yo creo que sería lo lógico, pero políticamente no sé si sea viable”.

Por su parte, la expresidenta de la comisión y también diputada del FA, Gael Yeomans, ha indicado que es necesario abrir la discusión sobre la obtención de nuevos recursos, ya que esto forma parte del programa de Gobierno. Yeomans ha mencionado que esto fue parte de los diálogos con diversos actores en el marco del pacto fiscal y que es coherente con lo que ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, que ha indicado que para gastos permanentes se requieren recursos permanentes. “Las necesidades sociales siguen estando ahí”, ha afirmado.

El diputado del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, ha expresado sus dudas respecto al acuerdo alcanzado en la comisión mixta que facilitó el recorte de gastos para este año y su posible impacto en el debate sobre impuestos: “No estoy convencido de la estrechez fiscal”. El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Carlos Bianchi, ha reconocido que es complicado que la oposición apoye un proyecto que incremente los ingresos del Estado: “Hay que pensar en una tributación más pareja y de largo plazo. El proyecto debe ser distinto en virtud del escenario actual”.

Desde los sectores de Chile Vamos y Republicanos, se observa con atención la posibilidad de que se modifique el acuerdo alcanzado en la Cámara Alta en septiembre. El representante de Renovación Nacional (RN) en la comisión de Hacienda, Miguel Mellado, ha afirmado: “No creo que venga un proyecto neutro porque no lo aceptarían los propios oficialistas. El Gobierno querrá cumplir con su gente para no seguir bajando en las encuestas, pero no cumple con el país, reactivando la economía, creando empleo y desarrollo económico”. Mellado ha recordado que en el gobierno de Michelle Bachelet se aumentaron los impuestos, lo que resultó en un estancamiento económico y una recaudación inferior a lo esperado.

El diputado de Republicanos, Agustín Romero, ha sido más contundente en su postura, afirmando: “Con una economía creciendo al 0%, es impensable implementar una medida restrictiva como un aumento de impuestos. Hoy, lo que Chile necesita son certezas: certezas de que se puede invertir en este país, de que las reglas del juego no cambiarán y de que existirán políticas favorables a la inversión”.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso, ha subrayado que existe un compromiso con el Ejecutivo de no presentar ningún proyecto que incremente la recaudación neta, argumentando que innovar en temas tributarios no mejora la situación actual. Donoso ha enfatizado la necesidad de buscar estabilidad y seguridad, evitando complicaciones adicionales en el sistema tributario, especialmente en un contexto de problemas de recaudación y crecimiento.

El diputado Frank Sauerbaum, también de RN, ha comunicado al ministro que no hay disposición por parte de la derecha para aprobar un aumento de impuestos, sugiriendo que se debería ir en la dirección opuesta para fomentar la reactivación y el aumento de la inversión.

Desde el Senado, el representante de la UDI en la comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, ha sido claro al afirmar que en tiempos de estrechez no se deben aumentar los impuestos, sino que se deben generar equilibrios y ofrecer incentivos al crecimiento. Coloma ha sido uno de los principales arquitectos de los acuerdos alcanzados en la comisión mixta, junto al presidente de RN, Rodrigo Galilea.