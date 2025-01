Tensa sesión en la Cámara: Ministro Marcel enfrenta críticas por baja recaudación de impuestos y recortes de gasto

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, participó en una sesión de la comisión del ramo de la Cámara de Diputados, donde abordó la baja recaudación de la ventana de repatriación de capitales, que forma parte de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. Esta ventana ha logrado apenas un 15,6% de los impuestos que se habían proyectado. Marcel estuvo acompañado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; el coordinador de Política Tributaria, Diego Riquelme; el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry; y la subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia.

Detalles de la sesión

Durante la sesión, el ministro Marcel destacó que es complicado proyectar la recaudación de medidas que no implican cambios en tasas o bases impositivas, ya que dependen de la declaración voluntaria de los contribuyentes. En este contexto, se discutieron también los recortes de gasto público que el Ministerio de Hacienda ha comenzado a implementar, que ascienden a US$ 600 millones tras un acuerdo con el Congreso. Estos recortes han afectado a diversas instituciones, excluyendo a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y servicios de salud, pero no al Ministerio Público.

El ministro mencionó que “El Ejecutivo no tiene posibilidades de hacer excepciones, pero las normas de flexibilidad permiten ir recogiendo y corrigiendo dificultades para cumplir adecuadamente las funciones de parte de ministerios o servicios“. Esta afirmación se realizó en respuesta a la preocupación de algunos parlamentarios de oposición sobre el recorte de $ 7.000 millones en la Fiscalía. La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, subrayó que los ajustes fueron consecuencia de un acuerdo legislativo, indicando que “Si desconocemos los acuerdos, hacen que la dinámica sea perjudicial a futuro“.

Recaudación y reconstrucción

En su intervención, Marcel proporcionó información adicional que reavivó el debate. Se mencionó que el impuesto sustitutivo sobre los impuestos finales (ISIF) había recaudado $ 869.445 millones para contribuir a la reconstrucción de Valparaíso tras los incendios de 2024, cifra que se incrementó en $ 100.000 millones en los primeros días de enero. Esta ventana de recaudación estará disponible hasta el 31 de enero.

El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionó a Marcel sobre si estos montos se destinarían a los fondos generales de la nación o a la reconstrucción de Valparaíso, sugiriendo que se estaban “mezclando peras con manzanas” debido a que la norma pertenece a una ley diferente a la de Cumplimiento Tributario. Mellado solicitó detalles sobre las áreas donde se recortarán fondos debido a la baja recaudación de la repatriación de capitales.

Por su parte, Agustín Romero, de Republicanos, acusó al gobierno de intentar “engañar” al Congreso al tratar conjuntamente la recaudación de dos leyes distintas y exigió la renuncia de Marcel. El ministro respondió que no se requerirían recortes adicionales de gasto debido al menor rendimiento de algunas ventanas, ya que el ISIF es la única que generará recursos para 2025, superando las expectativas.

Informe sobre evasión tributaria

Marcel también enfatizó que “no hay por qué sacarnos al pizarrón” respecto a las estimaciones de ingresos que no se han cumplido, ya que el tema será abordado por una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegará al país a finales de este mes, así como en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre del año. Además, desestimó que los fondos recaudados por el ISIF se destinaran a algo diferente a la financiación de la reconstrucción de las zonas afectadas por el mega incendio de 2024.

Al finalizar la sesión, Etcheberry anunció que en marzo se presentará el informe final sobre evasión en IVA y renta, encargado al exdirector del SII, Michel Jorratt. Este informe, que ha sido objeto de críticas por parte de gremios empresariales, estima que el nivel de incumplimiento tributario en Chile en IVA e impuesto corporativo asciende a 6,5% del PIB, con una evasión del 18,4% en el caso del IVA y del 51,4% en el impuesto corporativo. A pesar de que el contrato de Jorratt finalizó el 31 de diciembre, Etcheberry indicó que el ingeniero continúa trabajando en el informe, y ambos se reunieron el lunes anterior.