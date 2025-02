Marlen Olivari y Marcianeke sorprenden en ‘Detrás del Muro’ con reveladoras anécdotas y risas

Marlen Olivari y Marcianeke fueron los invitados en el reciente episodio de ”Detrás del Muro”, que se emitió la noche del jueves. Durante el programa, ambos participaron en los sketchs y mantuvieron una conversación con el conductor Kike Morandé.



Interacción entre Marlen Olivari y Marcianeke

En una de las interacciones, Morandé preguntó a Marcianeke sobre su infancia y su relación con el programa ”Morandé con Compañía”. El conductor le preguntó: “Marcianeke querido, ¿qué es lo que te gustaba de Morandé con Compañía cuando eras niño? ¿Cuál era tu personaje favorito?” A lo que el artista urbano respondió de manera breve pero entusiasta: “lo que era El Muro… El Zorrón”.

Comentarios de Marlen Olivari

La ex show woman, Marlen Olivari, no dudó en expresar sus opiniones sobre su excompañera de ”Morandé con Compañía”. En una parte de la conversación, Morandé le recordó a Marcianeke que tenía 23 años, lo que significaba que conoció a Marlen cuando era un niño. En este contexto, Marlen aprovechó para hacer una pregunta personal: “¿Tú fuiste uno de los niños que se hizo felices conmigo? Capaz po”. Marcianeke, entre risas, respondió de manera reiterativa: “¡No, no, no, no!”.

Recepción del episodio

Este episodio del programa de humor ha tenido una gran acogida por parte de la audiencia. En menos de 24 horas desde su emisión, el capítulo ya había alcanzado más de 200 mil reproducciones en YouTube, lo que refleja el interés del público por las interacciones y el contenido presentado en el programa.