Influencer argentina denuncia robo en la Patagonia chilena durante su viaje familiar

El pasado 4 de febrero, la influencer argentina Marti Erlan, conocida por su contenido sobre viajes, sufrió un robo mientras recorría la Patagonia Chilena a lo largo de la Carretera Austral. En un incidente ocurrido en Coyhaique, Erlan y su padre se encontraron con que su vehículo había sido despojado de sus pertenencias tras detenerse en un área donde había otros pescadores.



La joven influencer se detuvo en un sector entre Puyuhuapi y Coyhaique, donde permanecieron aproximadamente una hora. Al regresar al vehículo, se encontraron con los vidrios rotos y el interior completamente vacío. Para poder regresar a su ciudad, Ushuaia, utilizaron una tarjeta de crédito que llevaban consigo.

En una conversación mantenida en el programa “Contigo En Directo”, Marti Erlan compartió su experiencia y destacó la creciente inseguridad en la zona. Afirmó que no es la única víctima de robos en ese lugar, ya que existen múltiples denuncias sobre incidentes similares.

Erlan relató: “Nosotros veníamos, como comentaban, recorriendo toda la Patagonia –nuestra idea era llegar hasta las Catedrales de Mármol y después volver hasta Ushuaia, que es la ciudad donde vivo yo, que está en Tierra del Fuego; es la isla que compartimos con Chile: yo vivo del lado argentino– pero lamentablemente se terminó antes el viaje. Nosotros íbamos a dormir en Coyhaique. Tuvimos que dormir en Coyhaique, solo que con los vidrios rotos y sin todas nuestras pertenencias”.

Al ser preguntada por el periodista Carlos Grage sobre si se encontraron con los delincuentes, Erlan respondió: “nunca tuve una experiencia así en mi vida. Vivo en una ciudad muy tranquila. He viajado por muchos lugares, pero nunca, por suerte, me había pasado, y por suerte no nos los encontramos (a los antisociales). Nosotros creemos que, apenas llegamos, ellos se fueron, porque hay algunas cosas pequeñas que no se pudieron llevar: algunas zapatillas, unos esquíes de mi hermano… entonces, me parece que nos escucharon, porque había un tramo de bosque –que se escucha claramente cuando vas caminando– entonces se fueron; nosotros no vimos nada. No nos imaginábamos ni nos esperábamos que esto suceda, entonces no estábamos tan prevenidos”.

La influencer también mencionó que, aunque habían recibido advertencias en otras ciudades del norte, como Puerto Montt, sobre la precaución al dejar pertenencias en el vehículo, en Coyhaique les habían asegurado que era un lugar seguro. “No nos imaginábamos que podía pasar algo así. Sí pasamos, por ejemplo, por otras ciudades más al norte como Puerto Montt, que nos dijeron ‘tengan cuidado cuando hacen las compras; no dejarlas en la camioneta‘, y no lo hicimos, pero en Coyhaique nos dijeron ‘es súper tranquilo, no pasa nada, pueden dejar el auto abierto‘, entonces nosotros fuimos de esa manera. Si nos hubiesen avisado antes, hubiéramos tenido más precaución, claramente”, concluyó Erlan en su intervención con CHV.

El incidente ha generado preocupación entre los viajeros que visitan la región, resaltando la necesidad de estar alerta ante posibles robos en áreas que, hasta ahora, se consideraban seguras.