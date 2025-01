Martín Palermo enfrenta un doloroso momento tras el fallecimiento de su padre, Carlos Jorge

El entrenador de Olimpia, Martín Palermo, enfrenta un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su padre, Carlos Jorge Palermo, ocurrido recientemente. Este trágico suceso ha llevado al club a declarar un periodo de duelo de dos días, mientras que tanto Boca Juniors como la CONMEBOL han expresado sus condolencias a la familia del exfutbolista.

El impacto de la noticia en el entorno futbolístico

La noticia del fallecimiento de Carlos Jorge Palermo ha conmocionado a la comunidad futbolística. En un comunicado, el Club Olimpia expresó su pesar y apoyo a su actual entrenador, indicando: “¡TODO OLIMPIA CONTIGO, TITÁN! Lamentamos informar el fallecimiento del señor Carlos Jorge Palermo, padre de nuestro actual entrenador. La Comisión Directiva ha declarado un periodo de duelo de dos días invitando a toda la Comunidad Olimpista a unirse a este momento de…”.

Martín Palermo, conocido como el “Titán”, abandonó de inmediato la concentración en Uruguay para regresar a Argentina y poder despedir a su padre, quien será velado en las próximas horas.

La vida de Carlos Jorge Palermo

A pesar de que su hijo, Martín Palermo, es el goleador histórico de Boca Juniors, Carlos Jorge siempre mantuvo un perfil bajo, alejado de la atención mediática. Durante más de 50 años, trabajó en el Astillero Río Santiago de Ensenada, un lugar emblemático donde se construyó la Fragata Libertad. Junto a su esposa, María Juana Scorpino, siempre estuvo presente en los momentos más significativos de la carrera de su hijo, como en su despedida en 2011 y en el Mundial de 2010, donde Martín anotó un gol ante Grecia.

Las palabras de Martín Palermo sobre sus padres

En una entrevista en 2020, Martín Palermo reflexionó sobre la influencia de sus padres en su vida y carrera. Dijo: “Todo lo que han hecho y me han educado para lo que fui a lo largo de mi carrera. Soy un agradecido a que gran parte de lo que fui, de mi perseverancia, de querer llegar a lograr todo lo que logré, fue siempre por ese mensaje que ellos me dieron desde muy chico priorizando muchos valores que me han hecho crecer”. Estas palabras reflejan la profunda conexión y el respeto que Martín siente hacia sus padres.

Condolencias de Boca Juniors y la CONMEBOL

Poco después de que se conociera la noticia del fallecimiento, el Club Atlético Boca Juniors emitió un comunicado en sus redes sociales, expresando su pesar: “El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Jorge Palermo, padre de Martín Palermo. Acompañamos a Martín y a toda su familia en este difícil momento, enviándoles nuestro cariño y más sinceras condolencias en nombre de todos los Xeneizes”.

Asimismo, la CONMEBOL, a través de su presidente Alejandro Domínguez, también se unió a las condolencias, manifestando: “La CONMEBOL expresa su profundo pesar por el fallecimiento del señor Carlos Jorge Palermo, padre de Martín Palermo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento”.

Este trágico acontecimiento ha dejado una huella en el entorno del fútbol, donde la figura de Carlos Jorge Palermo será recordada por su apoyo incondicional a su hijo y su vida dedicada al trabajo y la familia.