Martín Palermo enfrenta luto tras la muerte de su padre, mientras Larissa Riquelme genera controversia en redes sociales

El exfutbolista y actual director técnico, Martín Palermo, se encuentra atravesando un momento de gran tristeza tras el fallecimiento de su padre, Carlos Jorge, ocurrido el pasado 18 de enero. A pesar del luto que lo envuelve, una situación inesperada ha generado controversia, luego de que la reconocida modelo paraguaya Larissa Riquelme compartiera una fotografía junto a él en sus redes sociales, lo que desató críticas y la obligó a emitir un comunicado en su defensa. La noticia sobre la muerte de su padre ha causado un profundo impacto entre quienes lo rodean, incluidos sus seguidores. Palermo, quien es un destacado goleador del Boca Juniors, viajó desde Paraguay, donde actualmente dirige al club Olimpia, hasta Buenos Aires para despedirse de su padre. En medio de su dolor, expresó sus sentimientos a través de un mensaje en las redes sociales: “Quiero agradecer a todos los que me enviaron fuerzas y apoyo en este momento difícil que me toca vivir. Siempre voy a recordar a mi papá como una persona que me enseñó valores con mucho amor. Que descanses en paz.” Sin embargo, la controversia surgió días después, cuando Riquelme compartió una foto con el entrenador en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), explicando el motivo de la publicación a pesar de la delicada situación que atravesaba. En su mensaje, escribió: “A [Martín] le fue muy amable sacarse una foto conmigo y mi familia”, añadiendo luego: “Lo seguía en Boca, hoy es técnico de Olimpia, no podía dejar pasar la foto”. Concluyó expresando: “Palermo, mis pésames, fuerza campeón. Me disculpan, tenía que ser cholula.” Estas declaraciones tardaron en generar una ola de reacciones por parte de los usuarios en las redes sociales, quienes consideraron poco apropiado el gesto en un momento de reciente pérdida para Palermo. Ante el aumento de cuestionamientos, Riquelme decidió hablar y aclarar su postura en un extenso comunicado publicado también en X. Comenzó su mensaje diciendo: “Aclaración sobre las últimas horas, que ha generado diferentes opiniones, quiero compartir mi perspectiva sobre lo ocurrido.” “Entiendo que esto pueda haber sido interpretado de distintas maneras, pero en primer lugar actué con respeto y empatía hacia él.” En su mensaje, detalló el contexto en el que se fotografió con Palermo: “Me encontré con él en el vuelo y, al reconocerlo, me acerqué a ofrecerle mis condolencias. Desde el principio dejé claro que entendía completamente si estaba en condiciones o deseaba tomarse la foto. Fue él quien, con gran amabilidad, accedió a hacerlo conmigo.” Además, defendió la intención detrás de su publicación: “Su reflejo de grandeza tiene además que ver con su leyenda en el fútbol. Jamás quise incomodarlo ni faltarle al respeto. Decidí hacerlo de esta manera para destacar su humildad y capacidad de empatía, incluso en un momento complicado.” En su explicación, reconoció las críticas que recibió: “Esto pudo generar reacciones, siempre desde la admiración. Lamento que alguien se haya sentido ofendido o que malinterpretara mis intenciones.” Por último, aseguró que volvería a referirse al tema: “Aprecio el debate y creo que es importante cuando algo se malentiende. He procurado actuar de la mejor manera. Gracias por tomarse el tiempo de leer mi postura. Con esto me despido, porque debatir genera acciones innecesarias.”