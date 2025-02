Mauricio Medina, “El Indio”, sorprende en Viña del Mar tras su lucha contra la diabetes y su regreso al escenario

Mauricio Medina, conocido popularmente como “El Indio” por su trayectoria en Dinamita Show, hizo su regreso a la escena pública durante la Gala del Festival de Viña del Mar, marcando su primera aparición en varios años como comediante en la emblemática Quinta Vergara.

Regreso a la Gala del Festival de Viña del Mar

El humorista, que ha enfrentado serios problemas de salud, se presentó inicialmente en la alfombra roja en una silla de ruedas, acompañado por un asistente. Sin embargo, en un momento significativo, se levantó y comenzó a caminar utilizando una prótesis, mientras empujaba la silla en la que había estado sentado.

Mensaje a los medios

Durante su intervención ante los medios, “Esto es para que la gente sepa que no me he muerto, que estoy trabajando, que estoy vigente. Pero también, junto con esta fiesta tan bonita (…) les pediría a todos que no se olviden de los damnificados de la Quinta Región”, manifestó Medina.

Impacto de la diabetes en su vida

La aparición de El Indio en el festival es especialmente notable dado que ha perdido parte de su pierna debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Su regreso no solo representa un hito personal, sino también un mensaje de resiliencia y continuidad en su carrera artística.

La importancia de la solidaridad

Además de su mensaje sobre su estado de salud, Medina hizo un llamado a la solidaridad, recordando a los presentes la situación de los damnificados en la Quinta Región, lo que añade un componente social a su regreso a la vida pública.

La presencia de Mauricio Medina en la Gala del Festival de Viña del Mar no solo celebra su retorno, sino que también resalta la importancia de la comunidad y el apoyo a quienes han enfrentado adversidades.