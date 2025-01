Maya Fernández se pronuncia sobre la polémica compra de la casa de Salvador Allende

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se pronunció este miércoles sobre la controversia generada por la fallida adquisición de la casa de Salvador Allende por parte del Gobierno, un asunto que culminó con la renuncia de la titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. La situación ha suscitado un intenso debate, especialmente considerando que la ministra Fernández, quien es nieta del ex presidente, es una de las cuatro herederas de la propiedad, que iba a recibir un monto cercano a los mil millones de pesos.



En sus declaraciones, la secretaria de Estado aclaró: “Este proceso, que llevaba varios pasos, no se concluyó, por tanto, no se adquirió la vivienda, con lo cual no hubo traspaso de ella, pero, sobre todo, quiero ser enfática en que nunca hubo traspaso de recursos. Eso no ocurrió”.

Detalles sobre la fallida compra

La controversia se intensificó con el respaldo de La Moneda y el Partido Socialista hacia la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández, en medio de una ofensiva de la oposición. Los Republicanos han llevado el asunto al Tribunal Constitucional con el objetivo de destituir a la ministra Fernández y a la senadora Allende tras la fallida compra de la casa.

Errores en el proceso

La ministra Fernández también se refirió a los errores cometidos por el Gobierno que resultaron en la salida de Marcela Sandoval del Gabinete. En sus palabras, “Desde que murió mi madre y yo heredé lo que le correspondía a ella con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa. Quiero decirlo. Creo que es importante. Esto tiene que ver con mi historia, con la historia de mi abuelo”.

En cuanto a la posible inconstitucionalidad de la compra, dado que los ministros no pueden celebrar contratos con el Estado, Fernández explicó: “Yo no podía estar involucrada en el proceso, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado (…) Nunca participé en reuniones, porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de Defensa”.

Reconocimiento de fallos

A pesar de su defensa, la ministra de Defensa admitió que “el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento”. En este sentido, enfatizó la importancia de la autocrítica en los procedimientos gubernamentales, afirmando que “siempre uno se tiene que hacer una autocrítica respecto a los procedimientos”.

Por otro lado, Fernández descartó la posibilidad de renunciar a su cargo, afirmando: “Yo estoy acá porque me ha nombrado el presidente y estaré hasta el momento que él lo decida”. Esta declaración se produce en un contexto donde la oposición ha solicitado su salida debido a la controversia en torno a la compra de la casa.