Megan Fox enfrenta una difícil decisión tras descubrir la traición de Machine Gun Kelly

Megan Fox se encuentra en un momento complicado tras descubrir la infidelidad de su pareja, Machine Gun Kelly, justo cuando esperaba un bebé de él.

La situación personal de Megan Fox

Recientemente, la actriz Megan Fox ha atravesado una crisis emocional significativa. Según información proporcionada por una fuente cercana a ella a la revista In Touch, la situación se ha vuelto especialmente dolorosa para Fox, quien había anticipado que esta etapa de su vida sería una de las más felices, dado que está en la espera de un hijo con el cantante Machine Gun Kelly.

Descubrimiento de mensajes comprometedores

El conflicto comenzó cuando Megan Fox encontró en el teléfono de Machine Gun Kelly varios mensajes que indicaban una relación con otras mujeres. Este hallazgo llevó a la actriz a tomar la difícil decisión de terminar su relación con el cantante, a pesar de que aún siente amor por él. La fuente citada por In Touch mencionó: “Megan está devastada. Sí, ella fue quien terminó las cosas, pero eso no significa que dejó de amarlo. Lo ama. Simplemente ya no puede confiar en él”.

Repetidos problemas de confianza

Este no es el primer episodio de desconfianza en la relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly. En el año 2023, la actriz ya había decidido romper su compromiso tras descubrir que él la había engañado. En ese momento, Megan Fox expresó su dolor a través de las redes sociales, afirmando: “Puedes saborear la deshonestidad, está en todo tu aliento”, antes de eliminar todas las imágenes que compartía con él en su cuenta de Instagram.

Sentimientos de traición y la situación actual

La fuente cercana a Megan Fox también reveló que ella se siente profundamente traicionada y que le resulta difícil aceptar que su relación ha llegado a su fin, aunque reconoce que es lo que debe hacer. “Megan se siente traicionada. No puede aceptar la idea de que realmente se acabó, aunque dice que sabe que tiene que ser así”, comentó la fuente.

La reacción de Machine Gun Kelly

Hasta el momento, Machine Gun Kelly no ha hecho declaraciones públicas sobre la situación. Sin embargo, la misma fuente sugirió que la llegada del hijo que esperan podría ser un factor que lo motive a cambiar su comportamiento y a establecer una relación más seria y comprometida.