Melina Noto habla sobre el embarazo filtrado y su celebración doble con Pangal Andrade

El fin de semana pasado, Melina Noto compartió que se encuentra ultimando los preparativos para la celebración del cumpleaños de Pangal Andrade, que tendrá lugar el próximo 3 de abril. Este evento será especial, ya que la pareja está esperando su primer hijo.

Detalles sobre la celebración

La celebración del cumpleaños de Pangal Andrade se llevará a cabo en un ambiente festivo, donde se espera que haya una piscina y un DJ, lo que promete una fiesta memorable. Sin embargo, la alegría de la pareja se ha visto ensombrecida por la filtración del embarazo de Melina Noto por parte de Raquel Argandoña, quien reveló la noticia antes de que la modelo argentina tuviera la oportunidad de hacerlo. Esta situación generó una serie de críticas hacia Argandoña, lo que ha llevado a Melina Noto a pronunciarse al respecto en una entrevista con LUN.

Declaraciones de Melina Noto

En la entrevista, Melina Noto expresó: “Yo creo que hay que dejar atrás las cosas, porque en verdad lo importante es mi presente, mi guagüita, que estamos bárbaros con mi pareja y que vamos a ser una familia hermosa. Así que el resto no es algo que mi embarazo necesite hoy en día”. Con estas palabras, la modelo argentina enfatizó su deseo de centrarse en su vida actual y en su futura familia, dejando de lado las controversias.

Además, Noto indicó que no desea seguir hablando sobre el tema, afirmando: “No quiero hablar más del tema, no merece más mi tiempo. Yo lo dejé ir y me concentro también en mi momento”. Estas declaraciones reflejan su intención de priorizar su bienestar y el de su familia.

Estado del embarazo

En cuanto a su estado de embarazo, Melina Noto reveló que actualmente tiene 10 semanas de gestación. Comentó: “Ya pronto cumplo las 12 y ahí uno se aliviana un poco, así que cuidándome full en estos momentos en particular”. A pesar de su estado, Noto ha continuado con su trabajo, aunque ha disminuido un poco la intensidad de sus actividades. “De todas maneras muy contenta, pasándola bien. Disfrutando, comiendo un poquito más también, pero la verdad es que disfrutándolo”, concluyó la modelo argentina.