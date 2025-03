Daniella Campos revela secretos sobre Hernán Calderón y Raquel Argandoña en medio de la polémica por Melina Noto

La reciente controversia en torno a la filtración del embarazo de Melina Noto junto a Pangal Andrade por parte de Raquel Argandoña ha generado un gran revuelo mediático. En el último episodio de “Zona De Estrellas”, transmitido por Zona Latina, Daniella Campos volvió a abordar el tema, lo que ha mantenido la polémica en el centro de atención.



Comentarios sobre la entrevista de Raquel Argandoña

En el episodio del lunes 10 de marzo, Daniella Campos expresó su descontento respecto a la entrevista exclusiva que Raquel Argandoña ofreció en el programa “Only Fama”. Campos manifestó que le causó tristeza el hecho de que el panel no supiera aprovechar la oportunidad para dialogar con Argandoña sobre la situación.

Interacción sobre Hernán Calderón

Durante la transmisión, Daniella Campos también se refirió a Hernán Calderón, el exmarido de Argandoña. Comenzó su intervención diciendo: “Y quiero ser súper honesta con ustedes, que yo queriendo mucho a Hernán y todo lo demás…”. Esta declaración sorprendió a sus compañeros de panel, quienes mostraron interés por lo que Campos iba a compartir.

Continuó diciendo: “Ay, pero si a mí ya me gritonearon por eso, vez que a cualquier persona que se le acerca a una de las Argandoña queda la embarrada”. Ante esto, Adriana Barrientos le preguntó si había tenido una relación con Calderón, a lo que Campos respondió que nunca habían pololeado, pero que sabía que a él le gustaba. “¿Usted cree que Raquel Argandoña a mí me tenía mal por nada? No pues, es obvio”, aclaró.

Comentarios directos a Raquel Argandoña

En un momento dirigido a la cámara, Campos se dirigió directamente a Raquel Argandoña, diciendo: “Oye Raquel, ¿te cuento algo? yo creo que debo ser del gusto de tus ex: porque me habla el Lolo Peña, soy amiga de Hernán, entonces yo creo que por ahí va la rabia conmigo”.

El conductor del programa, Mario Velasco, preguntó a Campos si encontraba atractivo a Hernán Calderón. Ella respondió que no lo consideraba atractivo como pareja, pero lo veía como un hombre interesante y simpático, aclarando que tenía claro que él tenía un interés por ella en ese momento.

Interacciones sobre el interés de Hernán Calderón

Daniella Campos fue enfática al afirmar que Hernán Calderón le había expresado su interés en varias ocasiones. “Sí, me lo dijo él mismo. No una vez, varias veces me lo ha dicho… hasta el día de hoy me lo dice, Raquel. Es verdad”, afirmó.

Referencias a parejas de Hernán Calderón

Además, Campos hizo un paréntesis para mencionar a las parejas de Hernán Calderón que había conocido, haciendo énfasis en una mujer que reside en Talca y que supuestamente habría tenido un episodio violento con Raquel Argandoña.

“Conocí a Alejandra Álvarez –me la presentó como su polola–, como también conocí a Carla Miller… Ay, perdón Raquel, se me olvidó nombrar tu nombre: ¿te acuerdas de Orieta que vive en Talca? ahí te la dejo”, comentó Daniella Campos.

Campos añadió que “Orieta es una mujer que vive en Talca, que dicen que en Pelarco (comuna de la Región del Maule), en aquella época, habría sido atacada también por la señora Raquel Argandoña por celos con Hernán Calderón“.

Finalmente, Campos concluyó su intervención afirmando: “La información que yo manejo hasta este minuto, es que Raquel Argandoña habría golpeado a esta mujer por celos con Hernán Calderón“.