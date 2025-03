Melina Noto confirma su embarazo tras filtración de Raquel Argandoña, desata polémica en redes sociales

Este lunes se confirmó que la animadora argentina Melina Noto y el exchico reality Pangal Andrade están esperando su primer hijo. La noticia fue divulgada por Meli Noto a través de su cuenta de Instagram, aunque estuvo rodeada de controversia debido a que una conocida panelista de televisión filtró la información, lo que generó descontento en la futura madre.

Filtración de la noticia

La revelación del embarazo se produjo cuando Raquel Argandoña mencionó en el programa Tal Cual de TV+ que la pareja, que recientemente se mudó junta, se convertirá en padres. Argandoña expresó: “Me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, nadie lo sabe… Yo dije será cierto o será mentira, y anoche le dije a Pangal, me enteré de que van a ser papás, te felicito, ya que en el reality habías mencionado que querías ser papá… después contestó muchas gracias con unos corazoncitos”.

Reacción de Melina Noto

La filtración de la noticia causó molestia en Melina Noto, quien a través de sus historias de Instagram expresó su descontento. En sus palabras, “Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones”. Además, confirmó el embarazo diciendo: “Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo. Espero que entiendan que estos procesos son personales y que nunca más le hagan algo así a alguien. Dicho esto, estoy muy feliz que seré mamá”.

Desenlace de la situación

Poco después de compartir su mensaje, Melina Noto decidió borrar la historia de Instagram donde confirmaba la noticia. Por su parte, Pangal Andrade aún no ha hecho declaraciones sobre la filtración ni sobre el embarazo. La situación ha generado un gran interés en los medios y entre los seguidores de la pareja.