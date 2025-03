Melina Noto confirma su embarazo, pero lamenta que la noticia se filtrara antes de su anuncio oficial

La modelo argentina Melina Noto y el deportista Pangal Andrade han anunciado que se convertirán en padres de su primer bebé, una noticia que la joven compartió a través de un post en sus redes sociales. Sin embargo, la alegría de este anuncio se vio opacada por los comentarios de Raquel Argandoña, quien, en su programa Tal Cual, reveló la noticia antes de que Noto pudiera hacerlo.

Revelación anticipada de la noticia

La exsuegra de Pangal Andrade se adelantó y comunicó en su programa que el deportista sería padre, lo que generó malestar en Melina Noto. La modelo expresó su descontento en sus redes sociales, manifestando su frustración por no poder compartir ella misma una noticia tan significativa en su vida.

Reacción de Melina Noto

En su mensaje, Melina Noto declaró: “qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones”. La joven continuó su mensaje confirmando la noticia: “sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo”.

Además, Noto hizo un llamado a la comprensión sobre la naturaleza personal de estos momentos, indicando: “Espero que entiendan que estos procesos son personales y que nunca más le hagan algo así a alguien. Dicho esto, estoy muy feliz que seré mamá”.

La noticia de la llegada de su primer hijo ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo a la pareja en este nuevo capítulo de sus vidas.