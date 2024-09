Melina Noto se mudará con Pangal Andrade al Cajón del Maipo en noviembre ¿Qué la espera?

Melina Notoya y Pangal Andrade se mudarán al Cajón del Maipo en noviembre. La pareja comparte sus emociones sobre este nuevo paso en su relación.

Melina Notoya ha confirmado que se mudará junto a Pangal Andrade al Cajón del Maipo en noviembre, donde establecerán su hogar en una casa ecológica, tal como habían planeado previamente. Durante su participación en el programa de Vía X titulado ‘Todo va a estar bien’, Notoya expresó: “En noviembre me voy al cerro, luego de terminar el contrato de arriendo”.

La mudanza representa un cambio significativo para Notoya, quien mencionó que “es heavy igual, venir todos los días del cerro, terrible”, aunque rápidamente aclaró que disfruta de la vida en la montaña y que no era una opción que Andrade se trasladara a la ciudad.

En relación al reality ‘Ganar o Servir’, en el que Pangal Andrade es finalista, Melina compartió sus experiencias al ver el programa. Describió un momento emotivo en el que su pareja expresó sus sentimientos: “El momento más tierno fue cuando Pangui estaba hablando con Gonzalo y Claudio y dijo que estaba enamorado, que quería casarse y ser padre”. Notoya añadió que, aunque estos temas habían sido discutidos entre ellos, no era algo que estuvieran deseando activamente en ese momento.

Sin embargo, también recordó momentos difíciles durante el reality, señalando que “fueron muchos”, pero destacó uno en particular: “Uno en particular fue cuando empezó a contar qué hacía yo cuando me enojaba, que guardo mis cosas en la valija y hago como que me voy y nunca me voy”.

Por su parte, Pangal Andrade, en una entrevista con FM Dos, comentó sobre la importancia de este nuevo paso en su relación: “Estamos dando un gran paso hoy en día que es vivir juntos y yo soy alguien que me aseguro mucho. Llevamos hartos años juntos, nos queremos mucho y estamos bien enamorados, pero falta ese paso y ver si nos soportamos”. Además, Andrade reveló que está trabajando en la construcción de una ampliación en su hogar para acomodar las pertenencias de Melina, mencionando: “De hecho, estoy contra el tiempo construyendo una nueva ampliación para que ponga sus zapatos y sus cosas. Le estoy haciendo un clóset a la Mel”.