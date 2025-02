El emotivo romance entre Meryl Streep y John Cazale que marcó sus vidas para siempre

En vísperas del día del amor, se recuerda una de las historias más conmovedoras del mundo del cine, el romance entre la joven Meryl Streep y el actor John Cazale, conocido por su papel como Fredo Corleone en El Padrino. La pareja, que tenía 26 y 40 años respectivamente, se conoció de manera fortuita en junio de 1976, mientras trabajaban en una obra de teatro.



Meryl Streep y John Cazale: un encuentro que marcó sus vidas

La obra Medida por medida de William Shakespeare fue el escenario donde se cruzaron los caminos de John Cazale, un actor en ascenso, y Meryl Streep, quien ya comenzaba a destacar en el teatro. Cazale, que había participado en El Padrino, se sintió cautivado por Streep desde el primer momento. En palabras de Cazale, le comentó a su amigo Al Pacino: “He conocido a la mejor actriz de la historia, trabajo con ella”, antes de que Streep alcanzara la fama mundial.

El romance que surgió entre ellos fue intenso y significativo, llevándolos a compartir un hogar en un departamento en Tribeca, donde soñaban con construir una familia.

El diagnóstico de Cazale

La vida de John Cazale dio un giro trágico cuando comenzó a experimentar síntomas preocupantes, como toser sangre, durante la representación de la obra Agamenón. Posteriormente, se confirmó que padecía cáncer de pulmón en fase terminal. Tras recibir el diagnóstico, Cazale inició un tratamiento de radioterapia, siempre acompañado por Meryl Streep, quien se convirtió en su apoyo incondicional. Al Pacino, en el documental Descubriendo a John Cazale, recordó conmovido cómo Streep estuvo a su lado durante toda la enfermedad: “Verla en ese acto de amor por ese hombre fue inconsolable”.

Para ayudar a financiar el tratamiento de Cazale, Streep aceptó un papel en la miniserie Holocausto, que le permitiría cubrir los gastos médicos.

La despedida de Cazale

A pesar de la dura batalla contra el cáncer, Meryl Streep permaneció al lado de John Cazale hasta el final. Ambos intentaron llevar una vida normal en medio de la adversidad. Cazale logró completar su última película, El Cazador, grabando sus escenas antes de que su salud se deteriorara aún más.

El 12 de marzo de 1978, a las tres de la mañana, Cazale falleció. Según Vanidades, Meryl Streep lloraba y trataba de reanimarlo, mientras que Al Pacino recordó que había algo especial en la relación de Cazale con Streep: “Era raro que no quisiera tener hijos con la mujer de la que se había enamorado como nunca antes”.

En el libro Her Again: Becoming Meryl Streep, Michael Schulman describe las últimas horas de Cazale, donde Streep, en un momento de desesperación, le golpeó el pecho mientras lloraba, y él, abriendo los ojos, le dijo: “Está bien, Meryl, está bien”, antes de cerrar los ojos para siempre.

La nueva vida de Meryl Streep

Tras la muerte de John Cazale, Meryl Streep se dedicó a organizar el departamento que compartían en Tribeca, con la ayuda de su hermano Harry y el escultor Don Gummer, quien se convertiría en su esposo seis meses después, en octubre de 1978. En un comunicado, la pareja anunció su separación en 2023.

Streep, madre de cuatro hijos –Henry, Mary, Grace y Louisa–, ha expresado que la muerte de Cazale sigue resonando en su vida. En sus propias palabras: “No lo superé. No lo quiero superar. No importa lo que hagas, el dolor está siempre ahí en algún rincón de tu mente”.

La historia de Meryl Streep y John Cazale es un testimonio de un amor profundo y sincero que dejó una huella imborrable en sus vidas.