Meryl Streep y Martin Short: ¿una amistad que se convierte en romance secreto?

Los actores Meryl Streep, de 75 años, y Martin Short, de 74, han sido objeto de rumores sobre un posible romance durante un tiempo, aunque ambos han afirmado que solo son amigos. Sin embargo, el portal Page Six informa que la pareja no solo está saliendo, sino que ha mantenido su relación en privado durante “bastante más de un año”. Según una fuente citada por el medio, la relación comenzó de manera inesperada, ya que “ninguno de los dos estaba buscando ese momento”, lo que les tomó por sorpresa.

Detalles de la relación

Además, el círculo cercano a ambos, que incluye a sus familias y amigos, aprueba completamente su relación y considera que “hacen una pareja adorable”. Short y Streep, quienes interpretan a Loretta Durkin y Oliver Putnam en la serie de Disney+ Only Murders in the Building, despertaron especulaciones sobre su relación a principios de 2024, tras ser vistos juntos en varias ocasiones. En agosto de 2023, fueron fotografiados tomados de la mano en un evento promocional de la serie. En ese momento, un testigo declaró que el vínculo entre ellos parecía ir más allá de un simple “showmance”, afirmando que “definitivamente había algo más”.

Aunque un representante de Streep negó cualquier relación romántica, posteriormente fuentes cercanas indicaron a DailyMail.com que la relación habría surgido durante el rodaje. “Meryl lo negó hace meses, pero es el secreto peor guardado de toda la producción”, señaló un informante.

Reavivamiento de rumores

El fin de semana pasado, los rumores se reavivaron cuando Jennifer Lopez compartió una fotografía en la que posaban junto al elenco de la obra de Broadway Oh, Mary!. TMZ informó que ambos llegaron a la grabación de Saturday Night Live descendiendo del mismo automóvil. Este inicio coincidió con la confirmación de la separación de Streep de su esposo Don Gummer, con quien estuvo casada desde 1978 y tuvo cuatro hijos: Henry (45), Mamie (41), Grace (38) y Louisa Jacobson (33). En octubre, la actriz anunció que estaba separada desde 2017.

Por su parte, Martin Short enviudó en 2010 tras la muerte de su esposa Nancy Dolman, con quien tuvo tres hijos: Katherine (35). En una entrevista con AARP en 2019, el actor expresó que su matrimonio fue “un triunfo” y que aún siente la presencia de su esposa en su vida diaria.

Especulaciones sobre su relación

Ni Streep ni Short han confirmado oficialmente su relación, pero la creciente cantidad de apariciones públicas juntos ha alimentado la especulación. John Hoffman, co-creador y showrunner de Only Murders in the Building, agradeció a Short por las escenas románticas, recordando un momento especial durante la filmación de la tercera y cuarta temporada de la comedia dramática. “Recuerdo la noche en que estábamos filmando el episodio 5 de la temporada 3. Grabamos hasta las 2 de la mañana en un espectacular Manhattan”, dijo Hoffman a Decider. Según él, al finalizar la filmación, Short lo esperó con lágrimas en los ojos para agradecerle la oportunidad de interpretar esa escena a su edad. “Me dijo: ‘Tenía que esperar aquí para agradecerte. Acabo de hacer algo que realmente pensé que no podría interpretar. Poder hacer esto a esta edad, con este grupo, de esta manera, es lo mejor que me ha pasado'”.

La serie también cuenta con la participación de Steve Martin y Selena Gomez, quienes interpretan a Mabel Mora.