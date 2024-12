Las sorprendentes historias de celebridades que perdieron su fortuna a pesar del éxito

La relación entre la fama y la riqueza a menudo se asocia con la opulencia y el lujo. Para muchos, ser una estrella de Hollywood, un ícono musical o una leyenda deportiva parece ser sinónimo de estabilidad económica. Sin embargo, las historias de varias celebridades demuestran que incluso los ingresos millonarios pueden desvanecerse rápidamente debido a una mala gestión, gastos excesivos y decisiones financieras cuestionables. A continuación, se presentan ocho famosos que vieron caer su fortuna.

Michael Jackson

Conocido como el “Rey del Pop”, Michael Jackson construyó su fortuna a través de éxitos icónicos como Thriller y Billie Jean. Además de sus álbumes y giras, invirtió en el catálogo de los Beatles, adquiriendo derechos por USD 47 millones en 1985, lo que consolidó su estatus como uno de los artistas más ricos de su tiempo. A pesar de su éxito, Jackson fue incapaz de controlar sus gastos. En 2004, asesores financieros revelaron que estaba prácticamente en bancarrota, con un préstamo de 70 millones de dólares. Mantenía un estilo de vida excesivo, gastando 2 millones mensuales en lujos como autos y antigüedades. En el momento de su muerte en 2009, el cantante tenía deudas superiores a 500 millones. Sin embargo, tras su fallecimiento, la gestión de su legado y derechos musicales permitió que su patrimonio se recuperara financieramente, aunque él mismo nunca logró salir de sus problemas económicos.

Drake Bell

Drake Bell, protagonista de la serie Drake & Josh de Nickelodeon, ganó popularidad en el entretenimiento juvenil, amasando una considerable fortuna gracias a su trabajo actoral y musical. En 2014, se declaró en bancarrota con deudas de 581.000 dólares. Su casa en Los Ángeles, valorada en millones, fue embargada tras su incapacidad para pagar. Según documentos legales, sus deudas eran de 2.820 dólares, pero ascendían a 18.771 dólares incluyendo impuestos atrasados. A pesar de seguir trabajando en proyectos de menor escala, su situación no logró recuperarse a la solidez de sus días en Nickelodeon.

Mike Tyson

Apodado “Iron Mike”, Mike Tyson ganó 400 millones de dólares durante su carrera como boxeador profesional, consolidándose como uno de los nombres más reconocidos en el deporte. Sin embargo, en 2003, acumuló deudas astronómicas que ascendían a 27 millones de dólares, gastando 400.000 dólares mensuales para mantener su estilo de vida. Enfrentó problemas legales que sumaron 9 millones de dólares en solo dos años, además de deudas con las autoridades fiscales y acuerdos judiciales. Posteriormente, reconstruyó su imagen y finanzas lanzando un podcast y negocios relacionados con el cannabis. Actualmente, disfruta de una estabilidad económica, aunque en una escala más modesta.

Aaron Carter

Aaron Carter saltó a la fama con apariciones infantiles y en Broadway. A los 18 años, había acumulado aproximadamente 200 millones de dólares en ganancias. Sin embargo, acusó a sus padres de mal manejo de su fortuna, lo que lo dejó con apenas 4.000 dólares en su cuenta bancaria. En 2013, se declaró en bancarrota en un intento de reorganizar sus finanzas. Al momento de su muerte en 2022, su patrimonio neto era de 400.000 dólares. Sus activos fueron transferidos a su hijo, ya que había dejado un testamento antes de fallecer.

Cyndi Lauper

Cyndi Lauper antes de convertirse en una estrella global con canciones como Girls Just Want to Have Fun, integraba la banda Blue Angel. El fracaso comercial de su álbum debut en 1981 la llevó a declararse en bancarrota. Durante ese período, trabajó en restaurantes y tiendas minoristas mientras intentaba relanzar su carrera musical. Su álbum She’s So Unusual de 1983 marcó un renacimiento en su estrellato, asegurando su éxito desde entonces.

Kim Basinger

Kim Basinger, actriz ganadora del Óscar, alcanzó la fama internacional con películas como L.A. Confidential y Batman. Sin embargo, un juicio multimillonario relacionado con su decisión de retirarse de la película Boxing Helena la condenó a pagar 7,4 millones de dólares en daños. Finalmente, llegó a un acuerdo con la productora tras años de litigio. Aunque continuó trabajando en Hollywood, adoptó un perfil más bajo en comparación con su éxito previo.

Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola, director de renombre, amasó una considerable fortuna a través de sus cinematográficos The Godfather. Sin embargo, entre 1992 y 1993, sufrió pérdidas significativas, siendo la principal causa su película One From the Heart, que acumuló enormes pérdidas. En 1998, sus pasivos eran de 53 millones de dólares frente a 98 millones en activos. Aunque logró recuperarse, recientemente ha estado trabajando en un proyecto titulado Megalopolis, cuyo futuro sigue siendo incierto.

50 Cent

50 Cent, rapero y empresario, alcanzó el éxito con su álbum Get Rich or Die Tryin, vendiendo 30 millones de discos a lo largo de su carrera. Sin embargo, en 2015, tomó decisiones de inversión que resultaron ser malas. Utilizó el recurso de la bancarrota de manera estratégica para reestructurar sus finanzas y evitar un colapso total. Actualmente, el artista y empresario tiene un patrimonio estimado en 40 millones de dólares.