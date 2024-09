Michelle Carvalho expresa su decepción tras enfrentarse a “La Chama” en Gran Hermano

La amistad entre Michelle Carvalho y Alexandra Méndez se fractura tras burlas y decepciones. La tensión se siente en “Gran Hermano Chile”.

La relación de amistad entre Michelle Carvalho y Alexandra Méndez ha llegado a su fin, y en las últimas horas se han registrado incidentes que evidencian la ruptura entre ambas. Recientemente, se captó a Alexandra, conocida como “La Chama”, burlándose del físico de la modelo brasileña, lo que ha generado controversia y reacciones en el entorno del reality show “Gran Hermano Chile”.

El regreso de Alexandra Méndez a la “casa más famosa del mundo” no se desarrolló de la manera que ella había anticipado. Carlyn Romero e Iván Cabrera jugaron un papel crucial al revelar a Michelle Carvalho lo que su supuesta amiga había estado diciendo sobre ella. Esta situación llevó a Carvalho a distanciarse de “La Chama”. Durante la noche de nominación, Michelle votó en contra de Alexandra, otorgándole dos votos, mientras que Manuel Napoli recibió uno.

En una reciente actividad dentro del programa, Michelle Carvalho confrontó a Alexandra Méndez. Durante este encuentro, leyó una pregunta que decía: “¿Con quién no tienes el mismo vínculo que antes?”, a lo que respondió: “Yo creo que ya es muy obvio, ya no tenemos más el mismo vínculo que antes, la misma conexión”. Michelle continuó explicando que “me imagino que tú ya sabes el por qué, o sea, lo debes intuir, porque tú te alejaste desde que empezaron los gritos malos hacia ti, tú tomaste un poco de distancia y yo después que obtuve las respuestas que quería, también tomé mi distancia”.

Además, Carvalho expresó su deseo de tener una conversación final para cerrar adecuadamente su relación, aunque reconoció que “ya es obvio que ya no hay la misma conexión y el mismo vínculo”. También manifestó su decepción y tristeza por la situación, afirmando: “Me siento muy decepcionada, muy triste con muchas cosas que he sabido, que me he enfermado. Y eso, mucha decepción, nada más”.

Por su parte, Alexandra Méndez respondió a las acusaciones de distanciamiento, afirmando que su alejamiento no fue tan significativo como el de Michelle. “Lo hablamos dos veces, tuvimos dos conversaciones súper importantes que pensé que habíamos aclarado varias cosas”, indicó. Alexandra también mencionó que había llegado al programa con muchas inquietudes y decepciones, sugiriendo que había información que no se había discutido entre ellas.

La situación se ha intensificado con la difusión de un video en la plataforma X, donde se observa a Alexandra Méndez imitando y burlándose del cuerpo de Michelle Carvalho, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los seguidores del programa y ha puesto de manifiesto la tensión entre ambas participantes.