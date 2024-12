Michelle Carvalho explica por qué rechazó la invitación a la Gala del Festival de Viña 2025

La ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano, Michelle Carvalho, ha explicado las razones por las cuales no asistirá a la Gala del Festival de Viña 2025. En una conversación con sus seguidores a través de redes sociales, la modelo brasileña reveló que recibió una invitación para uno de los eventos más importantes del entretenimiento en Chile.



Invitación a la Gala del Festival de Viña

Michelle Carvalho, conocida por su participación en el reality show, fue consultada por un seguidor en sus historias de Instagram sobre si había sido invitada a la Gala del Festival de Viña del Mar. Ella confirmó la invitación, diciendo: “Sí me invitaron pero no asistiré. Estoy agradecida de Mega que me invitó y me consideró para el docureality que están preparando, pero que lastimosamente tuve que rechazar”.

Razones para rechazar la invitación

Posteriormente, otro seguidor le preguntó a Michelle Carvalho por qué había decidido no asistir a la Gala. La modelo respondió: “Actualmente tengo la fortuna de poder elegir con quién trabajar y a qué evento asistir”. Además, aclaró que no pudo aceptar el ofrecimiento del docureality de Mega debido a compromisos previos en su agenda.

Relación con Chilevisión

Un seguidor también indagó si su decisión estaba relacionada con su contrato con Chilevisión y su participación en Gran Hermano. Michelle Carvalho desmintió esta suposición, afirmando: “No, ya estamos liberados del contrato con ellos. De hecho, es probable que haga algo con CHV, pero será muy puntual, muy específico”.

La aclaración de Michelle Carvalho sobre su ausencia en la Gala del Festival de Viña 2025 ha generado interés entre sus seguidores, quienes continúan atentos a sus próximos proyectos y colaboraciones.