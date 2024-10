Michelle y Pato discuten sobre la emotiva despedida de Manuel en “Gran Hermano”

Michelle cuestiona la hipocresía de sus compañeros tras la emotiva despedida a Manuel, quien fue objeto de críticas durante su estancia.

Michelle Carvalho y Patricio Esteffan protagonizaron una discusión intensa en el contexto del reality show “Gran Hermano”, la cual se originó tras la salida inesperada de Manuel Napoli. La reacción de algunos de los compañeros de Michelle, quienes despidieron al italiano con emotividad, no fue bien recibida por la brasileña. Durante una conversación en la mesa que incluía a Yuhui, Waldo, Michelle y Patricio, ambos expusieron sus opiniones sobre la partida de Napoli, quien era conocido por su relación con Alexandra Méndez, apodada La Chama.

Patricio Esteffan, en un momento de la discusión, afirmó: “Yo nunca le dije que se quedara”, según lo reportado por Página 7. Este comentario se produjo en un contexto donde Michelle expresó su descontento con la percepción que algunos tenían de Napoli. En sus declaraciones, Michelle mencionó: “A la gente le gusta consumir peleas, drama, conflictos, es lo que vende, infelizmente. Y el hueón fue el récord de cosas malas… es obsesivo, posesivo, pelea, pero solo con mujeres, no con hombres… Me destruyó una amistad”.

La conversación continuó con Michelle recordando que habían estado criticando a Manuel durante tres meses. En un momento, mencionó que Diana, otra concursante, había defendido a Napoli, diciendo: “ay no, es que es un gallo bueno, tiene muchas cosas que mostrar”, lo que provocó la molestia de Michelle, quien expresó su frustración con la situación.

Patricio, por su parte, intentó aclarar su postura, afirmando: “Yo no dije que era bueno. No es lo que yo dije”. A lo que Michelle respondió: “Estás completamente equivocada. Tú escuchas lo que quieres escuchar. Te dije, ‘por qué cinismo’, yo no le dije que se quedara… A mí no me gusta que me digan algo cuando yo no le dije”.

Este intercambio de opiniones refleja las tensiones que pueden surgir en el ambiente del reality, donde las relaciones entre los concursantes son complejas y a menudo se ven afectadas por las dinámicas del programa.