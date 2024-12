Miguel “Negro” Piñera ingresa a urgencias: ¿qué está sucediendo con su salud?

Miguel “Negro” Piñera fue ingresado a urgencias en una clínica del sector oriente de Santiago, donde permanece internado. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre los síntomas que lo llevaron a buscar atención médica.

Accidente en el reality

Una de las últimas apariciones públicas de Piñera ocurrió tras un accidente que sufrió durante su participación en el reality show de Canal 13, titulado “Ganar o Servir”. En este incidente, el motociclista relató: “Se me fue en collera la moto y en buen chileno me saqué la cresta… Me caí, quedé botado como un perro, se me salió hasta la boina”. Este accidente lo obligó a regresar desde Perú a Chile para recibir atención médica.

Estado de salud y comentarios de Cecilia Gutiérrez

La periodista Cecilia Gutiérrez fue consultada sobre la situación de Piñera y compartió en su canal de difusión que “me han preguntado mucho por Negro Piñera. Y sí, está atravesando un momento complejo de salud”. En un principio, se pensó que su salida del programa de telerrealidad se debía a la exigencia del mismo, pero posteriormente, en una entrevista con El Mercurio, Piñera aclaró: “Tuve un accidente en moto y me golpeé fuerte la espalda. Estoy con medicamentos y en licencia médica”.

Actividad en redes sociales

A pesar de su situación de salud, en las últimas semanas, “Negro” Piñera ha estado activo en sus redes sociales. Recientemente, compartió una fotografía en Instagram que generó una rápida respuesta de sus seguidores, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.