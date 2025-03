Abogado de Irací Hassler denuncia filtración de chats y apunta a Mario Desbordes por acceso indebido a información

El abogado Miguel Schürmann, quien actúa como representante legal de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, participó en una entrevista con Meganoticias Ahora para discutir la querella que se ha presentado en relación con la filtración de los chats entre Hassler y la diputada Karol Cariola. En esta conversación, Schürmann también dirigió sus comentarios hacia el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

Filtración de chats y su relevancia

El abogado Schürmann afirmó que las conversaciones que han sido filtradas no poseen relevancia para la investigación en curso. En sus declaraciones, indicó que “esas comunicaciones no debían llegar al público dado que no tenían interés investigativo”. Además, enfatizó que la investigación que lleva a cabo la policía y el Ministerio Público se centra en la posible existencia de un delito, y que las conversaciones filtradas no están relacionadas con ningún acto delictivo.

El abogado subrayó que el fiscal del Ministerio Público, al recibir el informe policial, determinó que “estas comunicaciones van a ser tarjadas del informe porque no tienen ningún tipo de relevancia investigativa”.

Acciones legales contra la PDI

Schürmann también anunció que se presentará un reclamo formal contra la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). En sus palabras, mencionó que “dentro de las acciones que nosotros ya anunciamos y que teníamos previsto realizar, es presentar un reclamo a la PDI”. El abogado argumentó que la Brigada Anticorrupción parece carecer de las instrucciones adecuadas para determinar qué información puede ser incluida en un informe policial.

Acceso a información por parte de Mario Desbordes

En relación a la figura del alcalde Mario Desbordes, Schürmann afirmó que este tuvo acceso a la información que está en cuestión desde hace un tiempo. El abogado expresó: “No sabemos cómo fue entregada, él (Mario Desbordes) señala que el Ministerio Público le habría entregado parte de la información”. Schürmann argumentó que Desbordes no tenía derecho a acceder a dicha información.

El abogado también destacó que “aquellas comunicaciones que no eran parte de esa investigación (Sierra Bella), nadie tenía acceso salvo la PDI, el Ministerio Público, el fiscal que lleva la causa y nosotros”. Sin embargo, sugirió que podría haber habido una filtración de información a Desbordes en el contexto de la investigación por tráfico de influencia relacionada con el allanamiento de la diputada Cariola.