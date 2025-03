Milagros Zabaleta regresa a Chile anticipadamente tras complicaciones de salud en Brasil

Durante su estancia en Brasil, Milagros Zabaleta, hija del reconocido actor Jorge Zabaleta, experimentó complicaciones de salud que la llevaron a tomar la decisión de regresar a Chile antes de lo planeado.



En una reciente historia compartida en Instagram, la joven influencer se dirigió a sus seguidores para explicar su prolongada ausencia en las redes sociales. Comenzó su mensaje diciendo: “Vengo acá para conversar un poquito, por qué he estado tan desaparecida”.

Milagros Zabaleta compartió que su viaje no se desarrolló como había anticipado. Reveló que, tras visitar al médico, le diagnosticaron una infección renal conocida como pielonefritis. En sus propias palabras, comentó: “Encontré el mal de todos mis males, fui al doctor y me dijeron que tenía una infección al riñón que se llama pielonefritis”.

La joven mencionó que había estado en cama durante más de una semana, recibiendo tratamiento con antibióticos, algo que expresó que no le resulta agradable: “Desde hace como una semana que estoy en cama, un poquito más, y tomando antibióticos, etcétera, todo lo que a mí no me gusta”.

Debido a su estado de salud, Milagros consideró la opción de regresar a su país antes de lo previsto: “La posibilidad de poder devolverme un poquito antes (a Chile)”.

En su mensaje, enfatizó la importancia de priorizar su salud, afirmando: “Necesito hacerme un montón de exámenes y revisar que todo esté bien, ver qué necesita mi cuerpo. Hay veces que uno tiene que simplemente escuchar su cuerpo. Para los que me preguntaron, estoy bien, estoy viva”.

A pesar de las dificultades, Milagros intentó mantener una actitud positiva. Expresó: “No lado positivo en realidad, pero viéndole el lado menos malo, si es que llego a Chile y me logro hacer todos mis exámenes, tengo un viaje filete en abril, que esperemos que ese salga increíble, tírenme buenas vibras, porque las necesito”.

Finalmente, Milagros Zabaleta confirmó que regresó a Chile el pasado viernes para someterse a exámenes médicos, indicando: .