Milagros Zabaleta se prepara para su mudanza a EE.UU. y comparte sus sentimientos encontrados sobre el cambio

La influencer Milagros Zabaleta, quien es hija del reconocido actor Jorge Zabaleta, ha anunciado su inminente mudanza de Chile a Estados Unidos, específicamente a San Diego, California, donde comenzará sus estudios en Negocios en una universidad local. Esta decisión se produce tras ser aceptada en la Universidad de San Diego, una institución que había sido su primera opción. En una publicación realizada a principios de marzo de 2025 en su cuenta de Instagram, Milagros expresó su entusiasmo: ‘Estoy muy emocionada, estoy muy feliz. Era todo lo que quería, era mi primera opción’.

La ansiedad previa al cambio de universidad

En una interacción con sus seguidores en Instagram, uno de ellos le preguntó sobre sus sentimientos respecto al proceso de mudarse a otro país para estudiar. Milagros respondió con sinceridad, compartiendo sus emociones encontradas. ‘Me da un poquito de cuco pensarlo tan así. Por un lado, estoy tan ansiosa y feliz, lo único que quiero es que llegue el día. Pero, por otro lado, estoy muerta de miedo y llena de sentimientos encontrados’, comentó.

Reflexiones sobre el cambio

Milagros también reflexionó sobre la dificultad de despedirse de las personas que no formarán parte de su nueva etapa. ‘Estoy en el momento donde me estoy despidiendo de mucha gente que no va a ser parte de mi proceso y cuesta muchísimo acostumbrarme al cambio’, añadió.

En sus declaraciones, la influencer mencionó que aún le resulta difícil asimilar que en cuatro meses estará en un país nuevo, lejos de su familia y en un entorno desconocido. ‘Todavía no soy capaz de darme cuenta de que en cuatro meses voy a estar en un país nuevo, donde no conozco a nadie y a 16 horas en avión de mi familia’, expresó.

Compromiso con su futuro

A pesar de sus nervios y la incertidumbre que siente, Milagros dejó claro que no tiene intención de arrepentirse de su decisión de mudarse. ‘No saben todo lo que me esforcé para lograr estar donde estoy y no estoy dispuesta a darme la vuelta ahora, menos cuando viene la mejor parte’, concluyó.