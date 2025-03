Millie Bobby Brown revela su verdadero nombre y habla sobre su relación con Jake Bongiovi y la presión mediática

La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su papel en Stranger Things, ha revelado recientemente que su nombre real no es el que muchos pensaban. Durante una entrevista con Buzzfeed UK, en compañía de su compañero de reparto en The Electric State, Chris Pratt, la actriz compartió que su nombre completo es Millie Bonnie Brown. Pratt, sorprendido, intentó clarificar la situación preguntando si su nombre completo era “Millie Bonnie Brown”, pero ella corrigió rápidamente: “No, hay más”. En un momento de sinceridad, Millie comentó: “Nunca le he dicho esto a nadie. Lo estás escuchando aquí primero”. Cuando Pratt mostró incredulidad y preguntó por qué había cambiado a Bobby, ella respondió de manera desenfadada: “Por s—s and giggles” (“Por pura diversión”). Finalmente, confirmó que se trataba de un nombre artístico, elegido sin mayor razón que su gusto personal.

Además, la actriz ha estado en el centro de atención tras su matrimonio con Jake Bongiovi, hijo del famoso músico Jon Bon Jovi. En agosto de 2024, Millie publicó una imagen en el set de The Electric State en su cuenta de Instagram, donde aparecía un pizarrón con el apellido Bongiovi. Este detalle ha sugerido que podría haber adoptado el apellido de su esposo, dejando de lado el suyo propio. La pareja comenzó su relación en 2021 y contrajo matrimonio en mayo de 2024. La celebración de su boda fue íntima, aunque posteriormente llevaron a cabo una gran celebración en Italia.

En una entrevista con Vanity Fair, Millie confesó que sintió desde el principio un vínculo especial con Jake. “Siempre es correcto él. Hablamos sobre nuestras opiniones políticas, el tipo de familia que queremos formar, dónde queremos vivir, las carreras que buscamos… es una decisión muy importante, queríamos asegurarnos de que estábamos tomando la correcta”. Además, se refirió a Jake como “el primer hombre” del que se ha enamorado.

Recientemente, la protagonista de Enola Holmes alzó la voz contra los medios y usuarios de redes sociales que cuestionan su apariencia física. El 3 de marzo, en un video de Instagram, habló abiertamente sobre el impacto del escrutinio público en su vida. “Empecé en esta industria cuando tenía 10 años”, explicó. “Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente puede crecer conmigo”. Señaló que la reciente cobertura mediática ha sido particularmente hostil, llegando a calificarla como acoso. Esta declaración llegó después de que se viralizaran comentarios sobre su apariencia en el estreno de su nueva película. Algunos cuestionaron su cabello rubio y maquillaje, argumentando que la hacían ver mayor.

Con 21 años, Millie defendió su derecho a lucir como quiera y llamó a una reflexión sobre la toxicidad en las redes sociales. “Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por todas las jóvenes que merecen no tener miedo de ser destrozadas por existir”. Actualmente, Millie Bobby Brown está en plena promoción de la película dirigida por los hermanos Russo para Netflix, una ficción que se basa en la novela gráfica de Simon Stålenhag y que se estrenará en streaming el 14 de marzo. Aunque el veredicto de la crítica aún está pendiente, el largometraje ha sido calificado como “decepcionante” por varios especialistas del rubro, contando actualmente con un 18% en Rotten Tomatoes.