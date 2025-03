Millie Bobby Brown se defiende de críticas sobre su apariencia y denuncia el acoso en redes sociales

La actriz británica Millie Bobby Brown ha abordado las críticas constantes sobre su apariencia a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 63 millones de seguidores. En su publicación, la joven reflexionó sobre la presión que siente debido a los comentarios negativos que ha recibido, especialmente aquellos que sugieren que parece mayor de lo que realmente es y cuestionan si ha realizado algún tipo de retoque estético.



Respuesta a las críticas

En su mensaje, Millie Bobby Brown expresó: “Parece que la gente espera que me mantenga congelada en el tiempo, como si aún tuviera la misma apariencia que en la primera temporada de Stranger Things. Como no es así, ahora me convierto en blanco de críticas”. La actriz destacó lo agotador que es lidiar con este tipo de comentarios y cómo afectan su vida diaria.

Reflexiones sobre el acoso

La actriz también hizo hincapié en la naturaleza del acoso que enfrenta, afirmando: “Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante”.

Críticas a la comunidad femenina

Además, Millie Bobby Brown mencionó que es aún más preocupante que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres. En sus palabras: “Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics”.

Un llamado a la empatía

La actriz concluyó su mensaje con un llamado a la empatía y la comprensión, afirmando: “No me disculparé por crecer ni reduciré mi presencia para encajar en expectativas poco realistas. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es más fácil criticar que elogiar. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo negativo en lugar de algo positivo?”

En su mensaje, Millie Bobby Brown también cuestionó a quienes critican su apariencia: “Si tienes un problema con eso, tengo que preguntarme, ¿Qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo? Vamos a hacerlo mejor”.

Finalmente, la actriz hizo un llamado a la mejora no solo para ella, sino para todas las jóvenes que merecen crecer sin miedo a ser criticadas por simplemente existir: “No sólo para mí, sino para cada joven que merece crecer sin miedo a ser destrozada por simplemente existir”.