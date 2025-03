El misterio del maletín del almirante: ¿realidad o ficción en un juego de mentiras y verdades?

El misterio del maletín del almirante, escrito por Ricardo Candia, es una obra que desafía los límites de la narrativa, jugando con la realidad y la ficción de manera audaz. La novela comienza con una advertencia clara: si se va a mentir, debe hacerse en grande, y si se es descubierto, la respuesta debe ser una mentira aún mayor. A partir de esta premisa, el lector es invitado a sumergirse en la febril imaginación del autor y de su protagonista, o a dejar el libro a un lado si no está dispuesto a aceptar este juego literario.

Un mundo de escritores y combatientes

La historia se centra en Homero Reinhardt, un escritor que está convencido de su talento, pero que siente que le falta un último empujón para alcanzar la fama y la riqueza. Su deseo es encontrar el tema perfecto que le permita escribir la novela que lo consagre. Un domingo, mientras se recupera de una resaca junto a su pareja, recibe la visita de tres jóvenes misteriosos que aspiran a ser escritores. Estos jóvenes, que conocen a fondo su obra y sus entrevistas, le piden que revise sus trabajos y les ofrezca su opinión. Sin embargo, lo que encuentran en los sobres que le dejan desencadena una trama que desafía la imaginación y pone en jaque la verosimilitud de la realidad.

Escritor protagonista

En esta novela, Ricardo Candia presenta a un protagonista que refleja su propia figura como autor. Este escritor, al igual que el autor, crea personajes que son espejos de sí mismo, generando un juego de imágenes y relatos que se entrelazan. La obra se convierte en un espacio donde se confunden historias personales, realidades, fantasía, imaginación, mentiras y deseos. La combinación de verdades, hechos históricos, ficción y fabulación da lugar a una novela de acción que desafía la lógica interna, ofreciendo una mirada crítica sobre la historia y el presente.

La mentira permite decir la verdad

Uno de los aspectos más intrigantes de la ficción es su capacidad para revelar verdades sin necesidad de validarlas. En El misterio del maletín del almirante, se exploran grupos y poderes que operan en la sombra, creando una realidad que coexiste con la nuestra. La novela se presenta como un delirio donde se entrelazan rumores, fantasmas y temores, y aunque la suma de estos elementos puede parecer inverosímil, cada uno de ellos puede representar una verdad oculta.

Una de las citas más impactantes de la obra dice: “Nada. No va a pasar nada, Jorquera. Desaparecerá, se extinguirá, a nadie le va a importar, si hay un juicio se apolillará en el tribunal, se perderán los partes y las declaraciones, los medios de comunicación no lo van a mencionar, quizás los testigos sufran accidentes, en fin, no va a llegar a nada. Por lo menos a nada bueno, ¿me entiende señor Jorquera? Así es la democracia. A la gente le gusta que le mientan. El problema no es que la gente ya no crea en nada, como dice cierta señora. Es más grave: la gente cree en todo. ¿Me entiende?” (p. 277).

El misterio del maletín del almirante

El misterio del maletín del almirante se puede interpretar como una novela policial, una obra de acción o incluso como una pesadilla que revela las zonas oscuras de la sociedad chilena. La narrativa de Ricardo Candia se desarrolla en un contexto donde coexisten diversos mundos, incluyendo la Sociedad de Escritores de Chile, la bohemia cultural, los mecenas de la cultura, expolicías y defensores de la dictadura, todos ellos en una lucha por preservar su memoria y legado.

La obra, publicada por WenaWacho Ediciones en Santiago de Chile en 2024, se presenta como un reflejo de la complejidad de la realidad chilena, donde la ficción y la verdad se entrelazan de manera inextricable.