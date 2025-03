La nueva versión de La momia inicia rodaje con un enfoque aterrador y original bajo la dirección de Lee Cronin

El género de terror se mantiene como uno de los más relevantes dentro de la industria cinematográfica, generando un gran interés y expectativas entre los espectadores. A lo largo de los años, se han presentado diversas producciones que han dejado una huella significativa, ya sea a través de películas individuales o mediante el impacto de importantes franquicias.

Nuevo remake de La momia

Recientemente, se ha anunciado que una de las historias más adaptadas en la historia del cine, La momia, tendrá un nuevo remake. Esta icónica historia ha sido objeto de múltiples películas y programas de televisión, con algunas versiones siendo más memorables que otras.

El nuevo proyecto está siendo desarrollado bajo la dirección de Lee Cronin, conocido por su trabajo en Evil Dead: El Despertar. La intención es reiniciar la saga desde sus cimientos, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el mito de las momias.

Inicio del rodaje

Después de un periodo prolongado de espera y especulación, se ha confirmado que el rodaje de la película comenzó el lunes 24 de marzo. La producción está a cargo de New Line Cinema, en colaboración con las reconocidas compañías de terror Atomic Monster y Blumhouse, lo que ha generado un aumento en la anticipación por el proyecto.

La película contará con Jack Reynor, conocido por su actuación en Midsommar, como protagonista. La historia que se presentará promete ser completamente distinta a cualquier adaptación anterior, incluyendo las versiones más populares.

Cronin ha declarado que su enfoque será original, buscando modernizar el mito de las momias con un tono más aterrador. En sus propias palabras, “Esto será completamente diferente a cualquier película de momias que hayas visto antes”. Además, el director ha mencionado que “estoy excavando profundamente en la tierra para desenterrar algo muy antiguo y muy aterrador”, lo que sugiere un enfoque innovador y escalofriante.

Equipo de producción

El equipo de producción incluye figuras destacadas del género de terror, como James Wan, Jason Blum y John Keville, lo que promete resultados interesantes y potencialmente impactantes.

Las grabaciones se están llevando a cabo en Irlanda, y la película tiene su estreno programado para el 17 de abril de 2026. Aunque queda un tiempo considerable hasta su lanzamiento, se espera que en los próximos días se compartan imágenes y actualizaciones relevantes sobre el desarrollo del proyecto.

Lee Cronin’s The Mummy is now in production, Jack Reynor set to star. You’re not ready for what’s coming.