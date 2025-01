Mon Laferte revela la inspiración detrás de su exitoso álbum en nuevo programa de 13C

La cantante chilena Mon Laferte iniciará un nuevo ciclo de entrevistas a artistas en el programa de televisión “Retrato musical”, que se emitirá por 13C.

Inicio del programa “Retrato musical”

El programa, que comenzará este domingo a las 22:30 horas, será conducido por la periodista Martina Orrego. En este espacio, Mon Laferte, reconocida como una de las principales exponentes de la música chilena en el extranjero, presentará su más reciente y galardonado disco titulado “Autopoiética”. Durante el programa, se espera que Laferte converse en profundidad sobre sus proyectos y conceptos estéticos.

Inspiración detrás de “Autopoiética”

En el programa, Mon Laferte compartirá que la inspiración para su álbum más reciente provino de un programa de 13C. La cantante mencionó: “Me encontré con una entrevista de (Humberto) Maturana en ‘La belleza de pensar’, y me volví fan de ese espacio y también del escritor. Me encantó su discurso que hablaba de la cultura matríztica y esas ideas quedaron en mi cabeza”. Esta reflexión la llevó a desarrollar el concepto de autopoiesis en su música.

Laferte explicó: “Primero tenía el concepto del nombre, no tenía canciones, no tenía exposición, no tenía nada. Pero sabía que quería hablar de esa capacidad que tenemos de autoregeneración y me encantó tomar esa idea y metafóricamente llevarla a otro contexto”. Este enfoque le ha valido a Laferte un Grammy Latino por su disco “Autopoiética”.

Colaboraciones y exposiciones

Además de hablar sobre su álbum, Mon Laferte abordará su pasión por el trabajo colaborativo con otros artistas. Recientemente, ha realizado presentaciones junto a Los Tres y Luis Jara. Laferte también está exhibiendo su trabajo en una exposición de artes visuales que lleva el mismo nombre que su disco, “Autopoiética”, en el Centro Cultural Matucana 100.

La cantante expresó: “Creo que siempre he sido una artista de colaborar, de externalizar mis sentimientos, de tratar de compartirlos con otras personas y aprender de otras experiencias”.

Próximos episodios del programa

El programa “Retrato musical” tiene previsto contar con la participación de otros destacados artistas nacionales en sus próximos episodios. Entre ellos se encuentran el reconocido grupo Los Tres, la intérprete pop Shirel, el músico urbano Ceaese y la cantautora Karla Grunewaldt. Las entrevistas se centrarán en explorar la trayectoria y los proyectos de estos artistas, así como sus contribuciones a la música chilena.