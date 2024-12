Mon Laferte revela su experiencia en el histórico MTV Unplugged de Los Bunkers

La artista Mon Laferte fue una de las invitadas destacadas en el MTV Unplugged de Los Bunkers, que se transmitió la noche de este evento por CHV. Además de su participación en este icónico formato musical, Laferte también se encuentra en la cartelera cinematográfica nacional. Durante el unplugged, interpretó el tema Quiero Dormir Cansado, original de Emmanuel, junto a la banda, marcando así el primer unplugged grabado en Chile. Laferte expresó su entusiasmo por la experiencia, afirmando: “Fue muy entretenido, me encantó”, en declaraciones al canal.

Detalles de la participación de Mon Laferte

Laferte, conocida por su éxito Tu tanta falta de querer, compartió cómo se dio su participación en esta histórica sesión acústica de Los Bunkers. Relató que recibió un mensaje de Francis Durán, miembro de la banda, quien le propuso participar en el unplugged. Laferte recordó: “Un día me mandó un WhatsApp Francis y me dijo ‘oye, vamos a hacer un unplugged y no sé qué’. Y yo ‘sí, altiro’”.

La cantante también mencionó que, al enterarse de la canción que interpretarían, se sintió emocionada, ya que se considera una romántica empedernida. “Aparte me contó de la canción que íbamos a hacer y yo que soy una romántica cebolla empedernida, dije ‘por supuesto que sí, hay que hacer esa canción’”, agregó. Laferte destacó la calidez de la banda, afirmando: “Me la pasé muy bien, ellos son muy lindos, muy amorosos y es todo un honor cantar con ellos”.

Reflexiones sobre Los Bunkers

En su intervención, Mon Laferte también reflexionó sobre la trayectoria de Los Bunkers y su éxito en México, un país donde ella también ha logrado reconocimiento. Comentó: “Tienen un camino recorrido también en México, ellos han participado en festivales, en Vive Latino y son una banda reconocida allá”. Laferte expresó su satisfacción por el hecho de que cada vez más artistas chilenos logren salir de su país y tener un impacto en el extranjero, destacando a Los Bunkers como un ejemplo de ello: “Me da mucho gusto que cada vez más chilenos puedan salir de este país tan pequeñito y también es muy emocionante cuando artistas de Chile logran tener impacto en otros países y Los Bunkers son unos de ellos”.

Posibilidad de un MTV Unplugged propio

Finalmente, Mon Laferte habló sobre la posibilidad de realizar su propio MTV Unplugged, tras haber sido invitada a varios de estos eventos. Expresó su deseo de tener uno, afirmando: “Me gustaría tener uno, sí, sería muy bonito”. Laferte recordó la conexión emocional que siente con los unplugged, mencionando: “Hay una cosa romántica también de la adolescencia, de los primeros unplugged que vi, que fueron los que me marcaron”.