¿Quién tomará el lugar de Monserrat Álvarez en el matinal de Chilevisión?

La grúa televisiva se encuentra activa al cierre de este año, y este viernes se ha confirmado la salida de Monserrat Álvarez de Chilevisión. La conductora del programa matutino Contigo en la Mañana tuvo una emotiva despedida en el matinal de la señal, lo que ha generado incertidumbre sobre quién será su sucesor.

Posibles reemplazos para Monserrat Álvarez

Una de las figuras que ha cobrado fuerza como posible reemplazo es Yamila Reyna, quien cuenta con experiencia previa en la conducción de programas matutinos, habiendo sido la animadora de Buenos Días a Todos en TVN. En una conversación con Publimetro, Reyna expresó su honor al ser considerada como candidata para el puesto, manifestando su interés en formar parte del equipo de Contigo en la Mañana. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no ha recibido una propuesta formal.

Declaraciones de Yamila Reyna

Yamila Reyna comentó: “Por supuesto que siempre es un honor que se baraje tu nombre, sobre todo en un equipo tan lindo como el Contigo en la Mañana”. La conductora también mencionó que tiene una buena relación con varios miembros del equipo, incluyendo a Roberto Cox y JC Rodríguez, pero reiteró que no tiene novedades sobre una posible oferta.

Reyna, aunque actualmente está alejada de las pantallas, considera que sería una gran oportunidad liderar un matinal de la relevancia de Chilevisión, que ha mantenido el liderazgo en sintonía durante cinco años. “Siempre los desafíos son bonitos. Creo que a lo largo de mi carrera he asumido diferentes tipos de proyectos y me he embarcado sin problemas”, afirmó.

La animadora también reflexionó sobre su trayectoria en televisión, indicando que tras su experiencia en TVN y su paso por el matinal, ha manifestado que si regresa a la televisión, le gustaría participar en un proyecto relacionado con la entretención. “Y un matinal en verano tiene mucho que ver con eso y me acomoda”, añadió.

Finalmente, Yamila Reyna concluyó su intervención diciendo: “Me gusta y siento que es mi idioma y mi tecla también. Claro que sería un bonito desafío, una linda opción, pero por el momento mis planes están en mis proyectos como actriz”.

La salida de Monserrat Álvarez y la posible llegada de Yamila Reyna al matinal de Chilevisión marcan un nuevo capítulo en la programación de la señal, que sigue buscando mantener su posición de liderazgo en el horario matutino.