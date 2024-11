Caos en el concierto de Morrissey: fans invaden el escenario y un guardaespaldas resulta herido

Un concierto de Morrissey en Dallas, Texas, concluyó de manera abrupta cuando un grupo de seguidores del cantante invadió el escenario, lo que resultó en un guardia de seguridad lesionado. El incidente tuvo lugar el pasado sábado en el Fair Park Music Hall, mientras el artista de 65 años se encontraba realizando su presentación como solista y se preparaba para interpretar el tema “First of the Gang to Die” del álbum You Are The Quarry (2004), en la parte final del espectáculo.



Según reportes de TMZ, el caos comenzó cuando un joven logró subir al escenario justo al inicio de la interpretación del encore. Uno de los miembros del equipo de seguridad, consciente de la costumbre de algunos fanáticos de intentar acercarse durante los conciertos, permitió que el joven se acercara lo suficiente como para abrazar al artista. Este gesto provocó una reacción en cadena, y varios fans comenzaron a hacer lo mismo. Poco después, otra persona en la primera fila siguió el ejemplo, logrando un breve contacto con Morrissey.

Al observar esta situación, otro fan corrió hacia el escenario, lo que llevó a un segundo miembro del equipo de seguridad a intentar interceptarlo. Sin embargo, este también logró tener contacto físico con el ídolo musical. A medida que más personas continuaban subiendo al escenario, el ambiente se tornó caótico. Desde ambos lados, los asistentes intentaban llegar al británico, originario de Davyhulme, Lancashire. En un momento dado, Morrissey se encontró rodeado por tres personas, lo que generó una situación de alta tensión.

Finalmente, aunque el cantante intentó corresponder brevemente a sus seguidores, fue retirado del escenario mientras la banda continuaba tocando el tema. La situación se tornó claramente peligrosa, ya que no cesaba el intento de los fans por acercarse. Como se observa en videos del evento, uno de los guardias de seguridad abandonó el área cojeando, evidenciando una dificultad para apoyar su peso, posiblemente debido a una lesión en la rodilla o el pie, lo que le llevó a retirarse a la zona tras bambalinas.

Este tipo de acciones son inusuales en los conciertos de Morrissey. Para muchos, tocar al artista se considera un “rito de paso” para expresar admiración y conexión con él. A lo largo de los años, el líder de The Smiths ha cultivado un grupo de seguidores leales, gracias a su estilo característico, su imagen de “forastero social” y sus letras cargadas de ironía y sarcasmo. Durante su tiempo con la agrupación británica, se destacó por evitar el tradicional “macho” rock, adoptando en su lugar una estética ambigua y el celibato, lo que ha sido emblemático en canciones como “What Difference Does It Make?”, “Girlfriend In Coma” y “I Started Something I Couldn’t Finish”.

Tras la separación de The Smiths en 1987, Morrissey inició su carrera como solista, lanzando hasta la fecha 13 álbumes de estudio. Actualmente, su número 14, titulado Without World Dies, está pendiente de publicación. El concierto en Dallas forma parte de su reciente gira por Estados Unidos, que culminará el 31 de octubre, coincidiendo con Halloween, solo dos días antes de su presentación en Dallas. La gira tiene programadas paradas en diversas ciudades de la costa y el medio oeste del país, siendo la próxima Little Rock, Arkansas, el lunes. Las presentaciones se extenderán hasta el 23 de noviembre, cuando culminen en Waukegan, Illinois.