Holaste! se convierte en la única cafetería chilena en el ranking de las 100 mejores del mundo

La lista de las mejores cafeterías del mundo ha sido revelada, destacando a Holaste! como la única representación chilena en el ranking. La prestigiosa guía, The World’s 100 Best Coffee Shops, ha evaluado un total de 4,000 establecimientos para determinar las 100 mejores cafeterías donde disfrutar de café de especialidad. En esta edición, Holaste! se posiciona en el puesto 60, consolidando a Chile como un referente en la cultura del café de especialidad. En los primeros lugares del ranking se encuentran Toby’s Estate Coffee Roasters de Australia y Onyx Coffee LAB de Estados Unidos, que ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente. Holaste!, ubicada en Puerto Natales, fue seleccionada por su ambiente acogedor y su amplia variedad de tostados de diferentes orígenes, que se preparan de diversas maneras, desde el clásico espresso hasta el café de filtro y el café vertido. Según The World’s 100 Best Coffee Shops, la cafetería se caracteriza por ser “cálida, acogedora y además ofrecer una gran y variada selección de tostados”.

Parámetros de evaluación de las mejores cafeterías

Para identificar las mejores cafeterías del mundo, se estableció un conjunto de criterios que aseguran una evaluación exhaustiva y justa. Los aspectos clave considerados incluyen:

– Calidad del café

– Experiencia del barista

– Atención al cliente

– Innovación

– Ambiente y atmósfera

– Prácticas de sostenibilidad

– Calidad de los alimentos y repostería

Con el fin de garantizar una selección justa y transparente, se implementó un sistema de votación que combina la opinión pública con las evaluaciones de expertos. Los entusiastas del café de todo el mundo pueden emitir sus votos en línea basándose en sus experiencias personales. Un panel de expertos en café de especialidad y profesionales de la industria también evalúa la calidad del café, la experiencia de los baristas y las prácticas de sostenibilidad. En este sistema, los votos públicos representan el 30% de la puntuación final, mientras que las evaluaciones del panel de expertos contribuyen con el 70% restante.

Holaste!: la cafetería chilena en el ranking mundial

Holaste! se encuentra en la región de Magallanes, en el sur de Chile. Su nombre hace referencia a la forma de saludo en la región, “Hola este!”. Los dueños, Sony Guineo y Catalina España, han trabajado para poner a Puerto Natales en el mapa del mundo del café, logrando un reconocimiento internacional.

Esta cafetería es un pequeño Coffee Bar y microtostaduría situada en el centro de Puerto Natales, especializada en la preparación de café de especialidad. Utilizan granos importados en verde que son tostados en Chile. Este mes, Holaste! celebró su octavo aniversario y ha participado en eventos como la Expo Café Chile 2024 y el Torneo Nacional de Latte Art Grading Systems.

Además, representando a la región de Magallanes, Sony Guineo obtuvo el primer lugar en el Torneo Lags Jarra verde de Chile, lo que le permitirá representar a Chile en el próximo Mundial de Latte Art Grading Systems, que se llevará a cabo en octubre de 2025 en Trieste, Italia. Este reconocimiento es un logro significativo tanto para Holaste! como para su equipo de trabajo y para la ciudad de Puerto Natales.