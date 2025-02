Muriel Aereboe denuncia grave accidente en Hotel Sheraton Miramar: “No existió ningún protocolo para este tipo de accidentes”

La ex modelo del programa «Venga Conmigo», Muriel Aereboe, sufrió un grave accidente en el reconocido Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar. Esto ocurrió hace casi un mes, en la terraza del lugar y, según relató la ex esposa del fallecido fundador de «Casaideas», Pedro Lladser, estaba tomando sol cuando un quitasol la golpeó en la cabeza.

Detalles del accidente

Aereboe explicó que el incidente se produjo en un día ventoso. En una entrevista con LUN, comentó: “Había mucho viento, yo estaba con los ojos cerrados, ahí una de estas sombrillas, que son gigantes, como de restaurante, se embolsó con el viento, voló y cayó sobre mí. Como tenía los ojos cerrados no alcancé a poner las manos, porque no lo vi venir. Me dio derecho en la cabeza”.

Como resultado del impacto, Muriel Aereboe sufrió lesiones que requirieron 12 puntos de sutura. En su relato, describió la experiencia de la siguiente manera: “Recuerdo que me tomé la cabeza y sentí un colgajo de piel, y me caía la sangre. Parecía una película de terror. Caminé con la mano en la cabeza, grité y pedí ayuda para que alguien viniera. Yo me desvanecí, iba y venía”.

Falta de atención médica

La ex modelo también criticó la falta de atención médica inmediata en el hotel. Afirmó que no había un botiquín ni un protocolo de primeros auxilios disponible. “Lo primero que hicieron fue llevarme al sauna y luego a una sala de masajes. No existió ningún protocolo para este tipo de accidentes. No llamaron ni siquiera a una ambulancia”, relató Aereboe.

Diagnóstico y consecuencias

Tras el accidente, Aereboe fue diagnosticada con un traumatismo encéfalo-craneano (TEC). En sus propias palabras, mencionó: “Ahora estoy estable, pero los problemas pueden venir con los años. Me quedó una aureola en la cabeza, me tuvieron que cortar el pelo para poder suturar. Ando con gorrito, cintillo, hasta me compré una peluca para salir a la calle. Un hombre pelado es normal, pero una mujer medio pelada es raro. La cicatriz es horrible”.

Reacción en redes sociales

A través de sus redes sociales, Muriel Aereboe mostró las consecuencias de este accidente y expresó su descontento con el hotel por no contar con un protocolo adecuado de primeros auxilios. Su experiencia ha generado un debate sobre la seguridad en lugares públicos y la importancia de contar con medidas de atención médica en caso de emergencias.