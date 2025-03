MoMA anuncia a Christophe Cherix como nuevo director en un momento clave para la institución

El Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York ha anunciado que Christophe Cherix asumirá la dirección de la institución a partir de septiembre de este año. La decisión fue confirmada por la junta del museo, que votó de forma unánime su nombramiento, el cual fue dado a conocer inicialmente por The New York Times el viernes por la tarde. Cherix se convertirá en el séptimo director en los casi cien años de historia del MoMA, sucediendo a Glenn Lowry, quien ha dirigido la institución durante tres décadas y ha dejado una huella imborrable, no solo en la estructura física del museo, tras haber liderado dos renovaciones y expansiones, sino también en su proyección internacional y modelo curatorial.

Trayectoria de Christophe Cherix

Actualmente, Christophe Cherix se desempeña como curador jefe del departamento de dibujos y grabados del MoMA, cargo que ocupa desde 2013. Ingresó al museo en 2007 como parte del área de libros ilustrados, que luego fue fusionada con el departamento de dibujos, quedando así a su cargo. Antes de unirse al equipo del MoMA, Cherix trabajó en el Cabinet des estampes del Musée d’art et d’histoire de Ginebra, su ciudad natal. Su trayectoria ha estado marcada por una serie de exposiciones de gran envergadura que han explorado la lectura contemporánea de artistas clave de los siglos XX y XXI.

Exposiciones destacadas

Una de sus iniciativas más comentadas fue la retrospectiva de Ed Ruscha en 2023, que organizó junto a Michael Govan del Los Angeles County Museum of Art (LACMA). En esta ocasión, logró reactivar una instalación que rara vez había sido exhibida: Chocolate Room (1970), que había debutado ese mismo año en la Bienal de Venecia de 2018. Cherix también fue el responsable de la ambiciosa muestra dedicada a Adrian Piper, curada por David Platzker y Connie Butler, que fue, por un breve período, una de las más grandes que se haya montado en toda la historia del museo.

El recorrido de Cherix incluye, además, una colaboración en 2016 con Manuel Borja-Villel del Museo Reina Sofía para presentar la obra de Marcel Broodthaers. También trabajó en una exposición centrada en la obra de Yoko Ono, producida entre las décadas de los sesenta y setenta. A lo largo de los años, ha consolidado su reputación por un enfoque curatorial que combina una profunda investigación histórica con una sensibilidad hacia nuevas formas de expresión artística.

Declaraciones sobre el nombramiento

En un comunicado difundido, se expresó que el MoMA ha sido durante mucho tiempo un líder en la incorporación de expresiones artísticas y en la amplificación de voces de todo el mundo, tanto en conexión con el público de manera presencial como virtual. Se añadió que la máxima prioridad de Cherix será “respaldar lo excepcional y garantizar la capacidad única del museo para interpretar el presente en un constante cambio y seguir creciendo”.

Desde el saliente hasta los miembros del directorio, todos coinciden en valorar la continuidad institucional que representa este nombramiento. Marie-Josée Kravis, presidenta del consejo, declaró: “El brillante liderazgo en arte moderno y contemporáneo, su profundo conocimiento y pasión por la colección reconocida, guiarán con firmeza en este momento de transición. Estamos encantados con su designación”. Además, celebró la elección de su sucesor y afirmó: “Fue un privilegio trabajar durante quince años y me alegra que la Junta haya elegido al próximo director del museo. En los próximos meses, trabajaremos juntos para asegurar una transición fluida y exitosa. Es un talento, y espero ver cómo evoluciona y prospera bajo su liderazgo, en una etapa que coincide con el cumplimiento del siglo de vida de la institución. Esto reafirma el perfil académico que ha caracterizado las últimas décadas y abre interrogantes sobre el rumbo que tomará frente a los desafíos contemporáneos del arte, la tecnología y la inclusión cultural.”