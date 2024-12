Mykhailo Mudryk en el centro de la controversia por posible suspensión de cuatro años

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado tras conocer que Mykhailo Mudryk, estrella del Chelsea, ha sido suspendido provisionalmente y podría enfrentar una prohibición de cuatro años por haber fallado una prueba de drogas, según informó el periódico británico The Sun. El extremo ucraniano, quien llegó al conjunto Blue por una cifra que alcanzó los 112 millones de dólares, dio positivo en un test realizado a finales de octubre. Ahora, tanto el jugador como el club están a la espera de los resultados de la muestra B, que de confirmarse, ratificaría el resultado inicial.

Comunicado del Chelsea

En respuesta a la creciente atención mediática, el Chelsea emitió un escueto comunicado en su página oficial, afirmando: “El Football Club puede confirmar que la Asociación de Fútbol puso en contacto recientemente con nosotros en relación a un resultado adverso en una prueba de orina rutinaria. Tanto el club como el jugador respaldan plenamente el programa de pruebas de la FA y todos nuestros jugadores, incluido Mykhailo, se someten a pruebas con regularidad. Se ha confirmado categóricamente que nunca ha consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida. Trabajaremos ahora con las autoridades pertinentes para establecer qué ha provocado el resultado adverso”.

Detalles sobre la sustancia prohibida

Las afirmaciones iniciales sobre dopaje provienen del medio ucraniano Tribuna, el cual señaló que el meldonium es una sustancia prohibida que favorece el uso de oxígeno y la rápida restauración de energía en el cuerpo, especialmente utilizada en Europa del Este. Este es el motivo de la controversia desde que se incluyera en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje en 2016, lo que se constata con el caso de la tenista María Sharapova, quien enfrentó una suspensión de 15 meses por dar positivo por esta misma sustancia.

Reacciones y declaraciones

Volodymyr Zverov, un periodista de renombre en el ámbito deportivo de Ucrania, mencionó que, de confirmarse la sanción, hasta “Hablé mucho con representantes de agencias antidopaje y me explicaron poco cómo sería todo”, señaló. Por su parte, el talentoso mediocampista rompió el silencio a través de una declaración en su cuenta oficial de Instagram: “Puedo confirmar que me han notificado que proporcioné una muestra que contenía esto. Es una sorpresa total, ya que no he sabido ni infringido ninguna regla. Estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo para investigar qué pudo haber sucedido. Sé que no he hecho nada malo y tengo la esperanza de volver pronto a la cancha. No puedo decir más debido a la confidencialidad del proceso, pero haré lo que pueda”.

Impacto en la carrera de Mudryk

Mudryk jugó un gol en la victoria 2-0 en la Conference League contra el Heidenheim el pasado 28 de noviembre. Sin embargo, no estuvo presente en el enfrentamiento contra el Aston Villa el 1 de diciembre en la Premier League. La razón proporcionada fue enfermedad, algo que fue respaldado por el entrenador Enzo Maresca en una conferencia de prensa: “Mudryk sigue enfermo, aunque está progresando gradualmente hacia la recuperación”.

El impacto de esta situación en la carrera de Mudryk es incierto. En la temporada pasada, anotó siete goles en 41 partidos, sumando tres competencias europeas. A pesar de todo, continúa siendo un pilar en la selección nacional, acumulando un número significativo de partidos internacionales. Mudryk, de 23 años, desembarcó en enero de 2023 generando gran revuelo. Tras destacarse en el Shakhtar Donetsk, el club inglés desembolsó unos 100 millones de euros para sumarlo a su plantel, pero la nueva noticia genera preocupación sobre su futuro.