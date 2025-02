Myriam Hernández deslumbra en Viña 2025 y provoca euforia con inesperado beso a José Luis Repenning

La segunda noche de Viña 2025 estuvo marcada por el romanticismo, destacando la actuación de Myriam Hernández, quien fue reconocida como la reina absoluta de la Quinta Vergara al recibir la Gaviota de Platino. En esta ocasión, uno de los momentos más memorables de lo que se ha denominado la ”noche de mujeres” fue protagonizado por José Luis Repenning. Durante su presentación, Myriam Hernández se acercó al público para interpretar su famosa canción “Ay amor“. En un giro inesperado, Repenning apareció en escena, tomó la mano de la cantante y le dio un beso, lo que generó una gran ovación entre los asistentes. En respuesta a este gesto, Hernández le lanzó un beso desde el escenario, lo que provocó la euforia del periodista y del público presente.

Reacciones en redes sociales

La interacción entre Myriam Hernández y José Luis Repenning no pasó desapercibida, ya que fue captada y transmitida en la cobertura oficial de Viña 2025, lo que generó una serie de reacciones en las redes sociales. Durante la mañana del martes, Repenning hizo una broma al comentar: “Aún no me lavo las manos ni la boca” en el matinal de Tú Día.

Comentarios del público

Los usuarios de las redes sociales también expresaron sus opiniones sobre el momento. Algunos comentarios incluyeron: “¿Qué hace Repenning ahí si no es su canal?“, “José Luis Repenning modo fanboy“, “Ridículo” y “Huele a peligro entre Repe y Myriam“. Estas reacciones reflejan la sorpresa y el entretenimiento que generó la interacción entre ambos, destacando la conexión que se estableció en el escenario durante la actuación de Myriam Hernández.