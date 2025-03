Nano Calderón lanza acusaciones explosivas contra Kel y Raquel Argandoña tras filtración del embarazo de Melina Noto

El reciente conflicto familiar entre los Calderón ha tomado un giro inesperado, con acusaciones y revelaciones que han captado la atención del público.

Revelaciones de Nano Calderón

En un giro dramático, Nano Calderón ha hecho explosivas declaraciones a través de su cuenta de Instagram, donde ha acusado a su hermana, Kel Calderón, de ser infiel y ha señalado a su madre, Raquel Argandoña, como la responsable de filtrar información personal sobre el embarazo de Melina Noto. Este conflicto se desató tras el anuncio de que Pangal Andrade será padre, lo que llevó a Nano a expresar sus sentimientos de manera contundente.

Felicitaciones y acusaciones

Nano comenzó su serie de publicaciones felicitando a Pangal por su futura paternidad, diciendo: “Por cierto, felicitaciones a Pangal por rehacer tu vida con una mujer que sí vale pena”. Sin embargo, rápidamente cambió de tono y lanzó una dura crítica hacia su hermana, afirmando: “Y no con una que te gorreaba con tus amigos día y noche”, lo que dejó a Kel en una posición comprometida.

Acusaciones a Raquel Argandoña

Además de atacar a su hermana, Nano Calderón no dudó en acusar a su madre de filtrar el embarazo de Melina Noto, sugiriendo que había un propósito detrás de esta acción. En sus palabras: “Por cierto, no sé para qué le cuentan algo tan personal a una mina que filtró fotos XXX de Alejandra Álvarez sin importarle hasta los hijos de ella… dos dedos de frente. Eso ya dice mucho de una persona”. Esta declaración resalta la tensión existente en la familia y la falta de confianza entre sus miembros.

Revelaciones sobre la filtración

Nano fue más allá al afirmar que la persona que filtró la información fue su hermana Kel, diciendo: “Quien las filtró fue Kel por si aún hay alguien con una duda… años diciéndole y le va a contar algo a ella… 2 dedos”. Estas acusaciones han intensificado el conflicto familiar, dejando a muchos seguidores sorprendidos por la gravedad de las afirmaciones.

Amenazas y defensa personal

Finalmente, Nano Calderón reveló que ha recibido amenazas para que retire sus publicaciones en Instagram. En su defensa, expresó: “Y ahora me llaman amenazando que baje las historias que yo toda la vida me las he visto por mí mismo y no le debo nada a nadie”. También afirmó: “A diferencia de otras personas yo sí soy real, yo sí tengo palabra y por eso me va bien en la vida y me va a seguir yendo así les guste o no… Que tenga linda tarde 10-4”.

Este intercambio de acusaciones y revelaciones ha puesto de manifiesto las tensiones familiares y la complejidad de las relaciones entre los miembros de la familia Calderón.