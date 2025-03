Astronautas de la NASA, tras 8 meses en la ISS, se preparan para su regreso a la Tierra

Los astronautas de la NASA, Sunita Williams y Butch Wilmore, quienes han estado en la Estación Espacial Internacional (ISS) desde junio del año pasado, están programados para regresar a la Tierra. Ambos formarán parte de la tripulación de la misión Crew-10 de SpaceX, que tiene su lanzamiento previsto para el 12 de marzo y su regreso a finales de este mes.

Detalles de la misión Crew-10

La decisión de ajustar el plan original de la misión fue tomada por la dirección de la misma, lo que ha permitido que se utilice una nave espacial Dragon que ya había volado anteriormente, conocida como Endurance. Este cambio se realizó debido a que la misión inicial requería un tiempo de procesamiento adicional para una nueva nave. Los equipos de la NASA y SpaceX han completado las evaluaciones necesarias del hardware de la nave espacial para asegurar que cumple con los estándares de seguridad y certificación del Programa de Tripulación Comercial de la agencia.

Conferencia de prensa desde la ISS

El pasado martes, Williams y Wilmore ofrecieron una conferencia de prensa desde la ISS, donde abordaron su situación actual. Williams destacó que no se han sentido abandonados por la NASA, afirmando que son parte de un proceso más amplio. Además, ambos astronautas minimizaron la preocupación por la falta de suministros adicionales, indicando que han estado utilizando los recursos que llevaron consigo en su misión. La astronauta mencionó que el programa espacial tiene planes para múltiples contingencias, incluyendo reservas de alimentos y productos de higiene personal que pueden durar varios meses.

Interacción con el público

Durante la conferencia, la NASA también invitó al público a participar en la conversación. A través de su cuenta oficial de Twitter, la agencia espacial anunció: “LIVE: Our #Crew9 @NASA_Astronauts are talking about their scientific mission aboard the @Space_Station before they return to Earth later this month. Watch with us and use #AskNASA to share your questions.” Esta interacción permite que los interesados puedan hacer preguntas y obtener información directa de los astronautas sobre su experiencia en el espacio.