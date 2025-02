Natalia Araujo revela infidelidad de su pareja Joao Pedro en emotiva transmisión en vivo

La voleibolista brasileña y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, Natalia Araujo, ha captado la atención de las redes sociales tras revelar que fue víctima de una supuesta infidelidad por parte de su pareja, Joao Pedro. A sus 27 años, Araujo, quien también es sargento del Ejército de Brasil, utilizó una transmisión en vivo a través de Instagram para compartir su experiencia y expresar el dolor que le ha causado esta situación. Araujo, conocida popularmente como Natinha y actualmente jugadora del Praia Clube Minas Gerais, relató que decidió viajar a Río de Janeiro con la intención de sorprender a su novio.

Según su relato, había reservado una cena para ambos antes de su vuelo de regreso a casa, planificando un momento especial. Sin embargo, la jornada tomó un giro inesperado cuando, presuntamente, descubrió un romance entre Pedro y la influencer Luana Maria, quien cuenta con más de 85,000 seguidores en las redes sociales. Durante la transmisión, visiblemente emocionada, Araujo afirmó: “¿Sabes qué hizo Natinho? Me engañó con esa última mujer que publicó el video”.

La voleibolista expresó su necesidad de sincerarse públicamente, indicando: “Llego a un punto en el que ya no puedo ocultarlo más. Me traicionaron y es importante que todos sepan la verdad”. Su sinceridad fue compartida ampliamente en las redes sociales, después de que fragmentos de su transmisión aparecieran en otros perfiles. A pesar del dolor que siente, Araujo mostró su enfoque en recuperarse emocionalmente, afirmando: “Todo está bien. Ahora estoy a salvo. Estoy en casa de un amigo que me ha alojado aquí. Mañana voy directo al aeropuerto, pero estoy bien”.

Durante la transmisión en vivo, lanzó un fuerte calificativo hacia su ex pareja, quien es masajista y fisioterapeuta, llamándolo “basura”. Araujo indicó que se encontraba en el barrio Itanhagá recibiendo un masaje terapéutico y que sabía que Pedro aparecería, ya que es un atleta que vive en Belo Horizonte. Luana Maria, señalada como la amante de Pedro, es una figura en el ámbito digital de Brasil. Hasta el momento, Maria ha hablado a través de su representante legal, Dr. Adib Abdouni, quien en el portal LeoDias afirmó que presentará una denuncia penal, asegurando que ha sido afectada por las acusaciones.

El abogado declaró: “La clienta informa que, como consecuencia de la exposición injustificada, ha sufrido daños profesionales, personales y emocionales. Pretende presentar una denuncia para que se investiguen los delitos contra su honor y reclamar una reparación integral a través de las vías legales oportunas. Además, incluirá la responsabilidad de todas las personas y páginas que difundieron información difamatoria, atribuyéndole indebidamente conductas incompatibles con su imagen y reputación”.

Natalia Araujo, oriunda de la región metropolitana de Sao Paulo, comenzó su trayectoria deportiva en el proyecto Aprov Guaru, una iniciativa que impulsa a jóvenes atletas. Su talento la llevó a formar parte de equipos prestigiosos del voleibol brasileño, como Sesi-SP, Barueri, Sesc-RJ y Osasco. A pesar de su baja estatura de 1.62 m, que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de aficionados al deporte, Araujo ha destacado por su desempeño, logrando importantes reconocimientos, incluyendo dos medallas de plata en la Liga de Naciones y otra en el Campeonato Mundial. Su rol en el equipo olímpico de 2024 quedó grabado en la historia del deporte al integrar la selección que aseguró su participación en la competición.

Paralelamente a su carrera deportiva, Araujo ha sido reconocida en momentos destacados de su vida militar, recibiendo un reconocimiento del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un acto oficial. Actualmente, cuenta con una comunidad digital de 450,000 seguidores, a quienes comparte regularmente su vida en las canchas, generando inspiración. Tras la polémica, cientos de mensajes de apoyo han llegado a su perfil, donde fanáticos y compañeros han expresado su solidaridad frente al doloroso episodio que ha enfrentado.