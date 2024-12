Natalia Mandiola revela un incómodo episodio con un reconocido periodista deportivo

La periodista Natalia Mandiola compartió su experiencia en el mundo del periodismo deportivo, un ámbito que describe como súper machista. Recordó un incidente que marcó sus inicios en la televisión, el cual preferiría no haber vivido. “Estuve en radio, primero, haciendo deporte. Después me fui a un canal deportivo, pero leyendo redes sociales. Después fui avanzando hasta que me llama Fox, me voy al programa del Negro Palma, también empecé en redes sociales, pero me fui metiendo de a poco hasta que terminé coanimando con el Negro Palma”, relató Mandiola.

Inicios en el periodismo deportivo

En una reciente entrevista en el programa Todo va a estar bien, Mandiola reflexionó sobre los desafíos que enfrentó en sus primeros años en la televisión. Reconoció que experimentó tragos amargos con compañeros que se consideraban superiores debido a su mayor experiencia en el medio.

Un incidente incómodo

La periodista recordó un momento particularmente difícil que vivió con un colega. “El peor momento fue con un periodista deportivo. Yo llevaba súper poco en el canal, me levanté a hacer una mención, y me tira una talla que no me gustó, incómoda. Yo le contesto y me dijo ‘qué te creís, poto pelao'”, explicó Mandiola. Este comentario la hizo sentir incómoda y afectó su experiencia laboral en ese momento.

Mandiola decidió compartir su versión de los hechos con la dirección del canal, pero lamentó que “no pasó nada” al respecto. A pesar de ser nueva en el canal, se encontró en una situación complicada, ya que su colega, Fernando Solabarrieta, era una figura reconocida en el medio. “Yo llevaba dos meses en el canal y él era un monstruo en el canal. Me hizo sentir muy incómoda. De ahí nunca más me habló ni miró, yo quedé como la pendeja conflictiva”, concluyó Mandiola, reflejando la dificultad de ser una mujer en un entorno predominantemente masculino.