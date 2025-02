Natalia Rodríguez, ex «Arenita», habla sobre su relación con Chile y su familia en dinámica de preguntas

La popularidad de Natalia Rodríguez, conocida como «Arenita», ha crecido significativamente en las redes sociales, donde cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram. Esta notoriedad se debe en gran parte a su participación en el programa juvenil «Yingo», emitido por Chilevisión, que la catapultó a la fama. Actualmente, Natalia reside en Dinamarca junto a su esposo y su hija, donde comparte momentos familiares a través de sus plataformas sociales.

Interacción con sus seguidores

Recientemente, Arenita llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde uno de los seguidores le preguntó sobre su posible regreso a Chile. En su respuesta, Natalia fue honesta y compartió detalles sobre su relación con su familia.

Relación familiar y su crianza

La ex participante de «Yingo» reveló que no mantiene una relación cercana con sus padres, lo que hace que no sienta la necesidad de regresar a su país natal. “No tengo relación muy cercana ni fluida con mis padres y está bien, lo acepto y lo sigo trabajando en terapia”, comentó Natalia.

Además, explicó que fue criada por su abuela, quien le brindó el amor que necesitaba durante su infancia. Sin embargo, lamentablemente, su abuela falleció. “Ella me dio todo el amor que yo necesité cuando era niña y ella falleció”, expresó.

En su respuesta, Arenita también mencionó que, aunque a veces extraña a su familia, no considera que sea una necesidad visitar Chile con frecuencia. “Extraño a mi familia en ocasiones, pero no es una necesidad para mí ir a Chile seguido por ese motivo”, concluyó.

Posibles planes futuros

En cuanto a sus planes de regresar a Chile, Natalia dejó abierta la posibilidad, indicando que podría visitar el país el próximo año. “Quizás voy el próximo año”, dijo, dejando a sus seguidores con la expectativa de un posible regreso.

La vida de Natalia Rodríguez en Dinamarca y su conexión con sus raíces chilenas continúan siendo temas de interés para sus seguidores, quienes siguen de cerca su trayectoria y evolución personal.